Slovenské elektrárne mali vlani čistý zisk 559 miliónov eur, znížili svoju zadlženosť

Slovenské elektrárne dosiahli historicky rekordný zisk. Ako uviedol na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček, firma za minulý rok vygenerovala čistý zisk na úrovni 559 miliónov eur.

Rok predtým pritom slovenský dominantný výrobca elektriny vykázal stratu na úrovni 255 miliónov eur. Podľa šéfa Slovenských elektrární na rekordný hospodársky výsledok malo vplyv viacero faktorov.

Pozitívne aj negatívne faktory

„Mali sme historickú výrobu v Mochovciach aj v Bohuniciach, kde sme dosiahli výrobu cez 8 terawatthodín elektriny. Nie v malej miere k rekordnému zisku prispeli aj vodné elektrárne, kde sme zaznamenali najvyššiu výrobu od roku 2010,“ povedal Strýček. K pozitívnym hospodárskym výsledkom prispela podľa neho aj obchodná stratégia, keď sa elektrárňam darí predávať elektrinu na tri roky dopredu.

Negatívne ovplyvnili hospodárske výsledky Slovenských elektrární najmä problémy s odchodom zamestnancov do dôchodku.

„Máme obrovské odchody zamestnancov do predčasných dôchodkov. Máme tu fenomén, ktorý nám zanechala predchádzajúca vláda, že po 40 rokov môžu ľudia odísť do dôchodku. Za posledné štyri roky nám odišlo 1 400 ľudí. Je to obrovský problém, s ktorým sa boríme. Očakávame, že v tomto roku odíde ďalších 300 ľudí,“ zdôraznil Strýček.

Nepriaznivý vplyv na hospodárenie firmy má aj zdražovanie jadrového paliva. Jeho cena by mala vzrásť podľa Strýčka trojnásobne. Z 5,5 eura na 16 eur za megawatthodinu.

Zadĺženie na úrovni približne 4 miliárd eur

Slovenský elektrárňam sa podarilo významne navýšiť zásoby jadrového paliva.

„Vzrástli nám významne prostriedky, ktoré sme museli dať do zásob,“ konštatoval Strýček, podľa ktorého negatívne ovplyvnila hospodárenie firmy aj inflácia.

Slovenského dominantného výrobcu elektriny stále trápi zadlženie na úrovni približne 4 mld. eur. Aj keď sa podniku podarilo medziročne znížiť dlh o 139 miliónov eur, šéf elektrární Strýček priznal, že ide o astronomické zadlženie aj pre takú firmu akou sú Slovenské elektrárne. Časť zisku vygenerovaného za minulý rok tak pôjde aj na znižovanie zadlženosti, dividendy pre akcionárov sa neplánujú vyplácať.

Investície do výrobných zdrojov

V budúcnosti sa chcú Slovenské elektrárne zamerať na investície do výrobných zdrojov.

„V budúcnosti by sme chceli prostriedky, ktoré vygenerujeme investovať do dokončenia štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce a predĺžiť životnosť našich jadrových elektrární. Tie chceme prevádzkovať 80 rokov,“ uzavrel Strýček. Vlani preinvestovali elektrárne 253 miliónov eur, prevažná časť smerovala do dostavby Mochoviec.

Slovenské elektrárne vlani vyrobili 21 659 gigawatthodín elektriny. Spoločnosť má dvoch akcionárov. Majoritným akcionárom je spoločnosť Slovak Power Holding (SPH) vlastniaca 66 % akcií. V SPH vlastnia zhodne 50-percentný podiel spoločnosť EP Slovakia (dcérska firma EPH) a talianska spoločnosť Enel Produzione. Minoritným 34-percentným akcionárom Slovenských elektrární je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva SR.