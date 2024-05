Fico chce stavať ďalší jadrový blok, z politického hľadiska si vláda nevie predstaviť technológie z Ruska (video)

Politické rozhodnutie o výstavbe nového jadrového bloku na Slovensku by mohlo padnúť na stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Po návšteve Ministerstva hospodárstva SR to uviedol premiér Robert Fico.

„Nebudem predbiehať veci, ale máme zhodu v tom, že Slovenská republika, štát Slovenská republika má záujem postaviť do štátneho vlastníctva jeden obrovský jadrový blok vo výkone do 1 200 megawattov,“ vyhlásil premiér.

Energetické potreby

Doplnil, chcú využiť existujúcu infraštruktúru atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Predseda vlády zdôraznil, že Slovensko musí reagovať na energetické potreby doby. Pripomenul masívny nástup elektromobility a odhady, ktoré hovoria o možnom náraste spotreby elektrickej energie v priebehu nasledujúcich 20 rokov až o 80 %.

„Musíme mať zdroj, ktorý bude nielen výkonný, ale bude aj pod kontrolou štátu,“ vyhlásil predseda vlády.

Ambíciou vlády je rozbehnúť tender

Ako potvrdila ministerka hospodárstva Denisa Saková, nový jadrový blok by teda mal byť komplet vo vlastníctve štátu.

Podrobnosti o tom, kto by mohol postaviť a odkiaľ by pochádzala potrebná technológia, zatiaľ predseda vlády ani ministerka nespresnili. „Z politického hľadiska si nevieme predstaviť, že by tá technológia prišla z Ruskej federácie,“ podotkla však Saková.

Spomenula napríklad spoločnosti z Francúzska, USA alebo juhokórejské firmy. „Táto vec je otvorená, budeme vyhodnocovať jednak výkon, cenu, kvalitu a bezpečnosť nového jadrového bloku,“ povedala ministerka.

Ako ďalej prezradila, štát by v tejto súvislosti mal vyhlásiť medzinárodnú súťaž. Ambíciou vlády pritom je, aby tender rozbehla, ale aj ukončila a aby do konca jej funkčného obdobia mohla začať aj samotná výstavba.