Veterná energia z Baltu na vzostupe: Produkcia offshore fariem medziročne vzrástla o 10 percent

Pobrežné veterné elektrárne v Baltskom mori potvrdzujú svoju rastúcu dôležitosť pre nemeckú energetiku. V roku 2025 dodali do prenosovej siete prevádzkovateľa 50Hertz približne 5 400 GWh elektriny, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. Vyrobená energia by podľa spoločnosti stačila na pokrytie spotreby celého Lipska a jeho širokého okolia, informovala o tom spoločnosť.
Expanzia v Baltskom mori prináša výsledky
Za nárastom produkcie stojí najmä rozširovanie veterných parkov v oblasti ostrova Rujana (Rügen). Kľúčovým míľnikom bolo spustenie projektu Baltic Eagle s výkonom 450 MW, ktorý v roku 2025 začal dodávať plný výkon prostredníctvom pripojenia Ostwind 2. Spoločnosť uviedla, že celkový výnos offshore fariem stabilne rastie – z 4 300 GWh v roku 2023 na 4 900 GWh v roku 2024.
V Nemecku si za pripojenie k sieti výrobcovia zelenej energie priplatia
Podľa generálneho riaditeľa 50Hertz Stefana Kapferera „Baltské more nie je len krásnou dovolenkovou destináciou. Jeho úloha pri zaisťovaní bezpečnosti dodávok a ochrany klímy v Nemecku je čoraz dôležitejšia. A tento pozitívny vývoj bude pokračovať.“
Kým veterné parky na mori rástli, výroba z veterných turbín na pevnine (onshore) zaznamenala v oblasti pôsobnosti 50Hertz pokles. Napriek inštalácii nových turbín klesol výkon na pevnine o približne 2 000 GWh na celkových 33 800 GWh. Tento prepad spoločnosť pripisuje poveternostným podmienkam, keďže rok 2025 bol na pevnine veternostne slabý, zatiaľ čo rok 2023 bol v tomto smere rekordný.
O spoločnosti 50Hertz
50Hertz prevádzkuje prenosovú sústavu na severe a východe Nemecka. Spravuje sieť mimoriadne vysokého napätia, ktorá má dĺžku viac ako 10 000 kilometrov. Riadiaca oblasť 50Hertz zahŕňa spolkové krajiny Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko, ako aj mestské štáty Berlín a Hamburg.
Poľsko chystá energetickú revolúciu: Do rozvoja prenosovej siete investuje 66 miliárd zlotých
V týchto regiónoch zabezpečuje 50Hertz a jej viac ako 2 500 zamestnancov nepretržitú dodávku elektriny pre 18 miliónov ľudí. Spoločnosť 50Hertz je priekopníkom v oblasti bezpečnej integrácie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom spoločnosti je do roku 2032 bezpečne integrovať 100 % obnoviteľnej energie do siete a systému v rámci svojej oblasti pôsobnosti (v ročnom prepočte). Týmto spôsobom chce dodávať cenovo dostupnú energiu pre silnú ekonomiku.
Akcionármi 50Hertz sú belgická holdingová spoločnosť Elia Group (80 %), ktorá je kótovaná na burze, a banková skupina KfW s podielom 20 %. Ako európsky prevádzkovateľ prenosovej sústavy (TSO) je 50Hertz členom Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E).