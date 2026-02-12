V Nemecku si za pripojenie k sieti výrobcovia zelenej energie priplatia

Spolkové ministerstvo hospodárstva a energetiky pripravuje zásadnú reformu pravidiel pre pripájanie obnoviteľných zdrojov. Doterajší model založený na poradí podania žiadostí má nahradiť systém spoplatnenia za pripojenie do elektrizačnej sústavy, čo je súčasťou snahy o zvládnutie rastúceho náporu na jej rozširovanie. Podľa agentúry Reuters je tento krok logickou súčasťou úsilia o uspokojenie rýchlo stúpajúceho dopytu po rozširovaní existujúcej infraštruktúry.
Nemecko patrí k dlhodobým lídrom európskej energetickej transformácie, no rýchlosť expanzie začína narážať na limity existujúcej elektrizačnej sústavy. Z návrhu zákona, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters, vyplýva, že súčasný mechanizmus – pripojiť sa k sieti podľa poradia podania žiadosti je už dlhodobo neudržateľný. Spolková vláda chce preto zaviesť poplatky za pripojenie do siete.
„Záplava“ žiadostí paralyzuje systém
Kľúčovým problémom je podľa spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky extrémny záujem o výstavbu nových zariadení, ktorý operátori nestíhajú spracovávať. Kritickým bodom sú najmä veľkokapacitné batériové úložiská.
„Je to spôsobené predovšetkým samotným počtom žiadostí o pripojenie k sieti, ktorým čelia prevádzkovatelia sietí v Nemecku. Najmä neutíchajúci príval žiadostí o pripojenie veľkokapacitných batériových systémov preťažuje prevádzkovateľov sietí a blokuje ostatných žiadateľov“, uvádza vládny dokument citovaný agentúrou Reuters.
Reforma prichádza v čase, keď sa v Európskej únii podarilo dosiahnuť historický míľnik – minulý rok veterné a solárne elektrárne vyrobili viac energie než fosílne palivá.
Tento prelom potvrdzujú aj štatistiky za rok 2025, kedy vietor a slnko s podielom 30,5 % na celoeurópskej výrobe prvýkrát v histórii odsunuli fosílne palivá (29,6 %) na druhú koľaj. Práve tento masívny nárast však vyvíja extrémny tlak na stabilitu sietí, čo núti krajiny ako Nemecko k zavádzaniu nových regulačných poplatkov.