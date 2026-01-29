ÚRSO a SEPS rokovali o zmene podporných služieb, príprava novej regulačnej politiky je v plnom prúde

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) uskutočnili 28. januára rokovanie zamerané na rámcovanie mechanizmov podporných služieb, regulačnej elektriny a havarijnej výpomoci v súvislosti s nastávajúcim novým regulačným obdobím. Informoval o tom hovorca úradu Radoslav Igaz.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík zdôraznil, že príprava novej regulačnej politiky je v plnom prúde a SEPS považuje za dôležitého odborného partnera. Cieľom rokovania bolo podporiť vyššiu výrobu elektriny, čo by mohlo viesť k nižším cenám pre odberateľov.
Diskutovalo sa tiež o obmedzení špekulatívneho správania na trhu s dôrazom na to, že sankcie budú až krajné riešenie. Holjenčík uviedol, že chcú nastaviť pravidlá tak, aby systém fungoval spravodlivo a efektívne, pričom sa budú sústreďovať na praktické opatrenia namiesto častých zmien vyhlášok.
Výsledkom stretnutia je záväzok ÚRSO a SEPS spolupracovať na hľadaní spôsobov, ako udržať stabilitu elektrizačnej sústavy vzhľadom na nekoordinovanú výstavbu obnoviteľných zdrojov a zároveň optimalizovať náklady, ktoré tento proces prináša.