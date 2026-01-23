ÚRSO vyzýva výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, aby neodkladali povinné investície

Investície sa preukazujú znaleckým posudkom podľa príslušnej vyhlášky ÚRSO.
ÚRSO
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) opätovne vyzýva výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), aby neodkladali povinné preinvestovanie priznaných finančných prostriedkov.

Predseda úradu Jozef Holjenčík zdôraznil, že výrobcovia, ktorí vstúpili do predĺženej doby podpory a ktorí majú zníženú cenu elektriny, musia splniť túto povinnosť podľa výšky určenej v cenovom rozhodnutí, aby sa vyhli administratívnym komplikáciám a riziku vrátenia financií.

Znalecké posudky

Investície musia byť preukázateľne uskutočnené najneskôr do piatich rokov od roku vstupu výrobcu do predĺženej podpory, čo väčšinou znamená obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2026. V prípade nesplnenia tejto povinnosti úrad podľa kontrolných zistení určí sumu, ktorú bude výrobcovia elektriny povinní vrátiť zúčtovateľovi podpory.

ÚRSO zverejnil aj podrobný postup preukazovania skutočne vynaložených ekonomicky oprávnených nákladov na nevyhnutnú opravu alebo úpravu technologickej časti zariadenia počas predĺženej doby podpory. Investície sa preukazujú znaleckým posudkom podľa príslušnej vyhlášky ÚRSO, pričom znalecký posudok musí byť vypracovaný znalcom zapísaným v zozname znalcov v odbore Elektrotechnika a Energetika.

Transparentnosť a kontrola investícií

Znalecký posudok má obsahovať určenie výšky skutočne vynaložených oprávnených nákladov na opravu alebo úpravu zariadenia, posúdenie ekonomickej oprávnenosti týchto nákladov v súlade s legislatívou a stanovenie dátumu ukončenia prác.

Ak percentuálny podiel skutočne vynaložených nákladov voči navrhovaným nákladom v cenovom rozhodnutí dosiahne alebo prekročí 100 %, ÚRSO pošle výrobcovi oznámenie o splnení podmienok.

Naopak, ak sa zistia nižšie skutočné náklady, než bolo určené v cenovom rozhodnutí, vyčíta sa rozdiel ako sumu, ktorú musí výrobca vrátiť zúčtovateľovi podpory. Tento postup zaručuje transparentnosť a kontrolu investícií výrobcov OZE v období predĺženej podpory.

