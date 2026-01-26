ÚRSO podporuje rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, vyzdvihuje aj využívanie dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) podporuje rozumný rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na Slovensku a využívanie dlhodobých zmlúv o nákupe elektriny, známych ako Power Purchase Agreement (PPA).

Dlhodobé PPA zmluvy, ktoré trvajú od 5 do 20 rokov, poskytujú stabilitu a istotu cenových podmienok pre výrobcov aj odberateľov elektriny. Táto istota umožňuje firmám i výrobe efektívne plánovať svoju činnosť bez obáv z náhlych výkyvov cien na trhu.

Moderný a efektívny nástroj

Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík vyzdvihol, že PPA kontrakty predstavujú moderný a efektívny nástroj na podporu domácich výrobcov energie, vrátane strategických podnikov ako SLOVALCO, a tiež ostatných priemyselných odberateľov. Zároveň dodáva, že tieto zmluvy sú obzvlášť prínosné pre výrobcov zo solárnych a veterných zdrojov, ktorí tak získavajú dlhodobú istotu a jasné podmienky pre svoju prevádzku.

ÚRSO zdôrazňuje potrebu prispôsobiť riešenia slovenským špecifikám a uprednostniť využitie domácich obnoviteľných zdrojov pred kopírovaním zahraničných modelov. Preto úrad podporuje PPA zmluvy nielen pre solárne a veterné elektrárne, ale aj pre iné formy obnoviteľnej energie.

Úrad je pripravený pokračovať v dialógu

Holjenčík dodáva, že slovenskí výrobcovia OZE môžu využívať tieto dlhodobé kontrakty ako významný nástroj na rozvoj a zároveň pomáhajú udržať konkurencieschopnosť strategických slovenských firiem.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je pripravený pokračovať v dialógu s priemyslom, výrobnými subjektmi a zákonodarcami s cieľom vytvoriť stabilné a predvídateľné prostredie pre dlhodobé energetické riešenia na Slovensku.

