Únia miest Slovenska sa postavila za samosprávy z Podpoľania čeliace kontroverznému projektu PVE Málinec

Únia miest Slovenska (ÚMS) vyjadruje plnú podporu primátorom a starostom regiónu Podpoľania, ktorí podľa nej čelia bezprecedentnému rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia SR povoliť výstavbu vodnej elektrárne v rozpore so zásadami ochrany prírody a udržateľného rozvoja regiónu. Uviedli to vo svojom piatkovom vyhlásení.

Investičný projekt Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Málinec bude strategickou investíciou. Návrh predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Šéf rezortu Tomáš Taraba v piatok počas tlačovej konferencie uviedol, že projekt je vo fáze štúdie realizovateľnosti.

„Sme hlboko znepokojení prístupom ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý pri tomto rozhodnutí obišiel odborné stanoviská a ignoroval legitímne obavy miestnych samospráv i obyvateľov. Takéto kroky oslabujú dôveru verejnosti v štátne inštitúcie a podkopávajú princípy transparentného rozhodovania,“ uviedla ÚMS vo vyhlásení.

Miestni predstavitelia podľa nej nesú dennodennú zodpovednosť za kvalitu života svojich obyvateľov. Očakáva preto, že ministerstvo životného prostredia a vláda budú ich hlas vnímať ako dôležitý faktor pri rozhodovaní o projektoch s významným dopadom na životné prostredie a regionálny rozvoj.

„Apelujeme na ministra Tarabu a Vládu SR, aby svoje rozhodnutie prehodnotili, zohľadnili oprávnené požiadavky miest a obcí a nepresadzovali kontroverzné projekty bez širokej spoločenskej a odbornej diskusie. Zároveň im pripomíname ich vlastné sľuby, že o všetkých rozhodnutiach s vplyvom na samosprávy budú najskôr komunikovať s nami,“ dodala ÚMS.

Podľa ministra Tarabu by projekt PVE Málinec mohol priniesť miliardy eur do štátnej pokladnice s návratnosťou investície v priebehu piatich až siedmich rokov. Projekt by sa realizoval v existujúcej vodnej nádrži Málinec, ktorej pozemky sú vo vlastníctve štátu, čím sa eliminuje potreba výkupu pozemkov.

Druhá lokalita nad nádržou, s maximálnou rozlohou 140 hektárov, by podľa neho nemala zásadný dopad na ochranu životného prostredia. PVE by podľa Tarabu bola financovaná zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, bez financovania zo štátneho rozpočtu.