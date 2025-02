Málinec je podľa geológov a vodohospodárov najvhodnejší projekt, Taraba hovorí aj vybudovaní kanalizácií

Málinec je podľa geológov a vodohospodárov najvhodnejší projekt, vraví minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Ako ďalej uviedol v statuse na sociálnej sieti, na Slovensku je na výstavbu prečerpávacích elektrární šesť vhodných profilov.

„Pre ľudí, okrem piatich chatiek, to znamená rozvoj turizmu a bohatstvo. Pre región, pre Slovensko a pre tamojších obyvateľov,“ napísal a zdôraznil, že k projektu by patrilo aj vybudovanie kanalizácií a vodovodov.

„Ak niekto povie, že to nechce, tak nechce kvalitu života pre ľudí,“ myslí si. Vodnú elektráreň Málinec označil za najväčšiu, ekologickú a ekonomickú príležitosť pre stredné Slovensko, tvrdí, že z Podpoľania by mohla urobiť jeden z najbohatších regiónov Slovenska. Prízvukoval, že nie je potrebné zatápať žiadne dediny ani mestá, potrebné by podľa jeho bolo „odškodniť päť rodín s piatimi chalúpkami a jedno družstvo“.

Benefity pre turizmus a ekológiu

„Ak sa samospráva a VÚC postaví proti tomu, aby do regiónu prišli miliardy, ktoré na podielových daniach prinesú každoročne veľké peniaze do rozpočtov obcí, ak povie samospráva, že nechce, aby ľudia mali prácu, ale aby radšej tam bola chudoba, je to samozrejme ich právo,“ dodal.

Šéf envirorezortu tiež avizoval aktívnu vysvetľovaciu kampaň, miestnemu obyvateľstvu chce predstaviť prepočty podľa variantu, ktorý sa ukáže ako najvhodnejší a prinesie najväčšie benefity pre ľudí, turizmus aj ekológiu. „My budeme ľuďom a Slovensku vysvetľovať, že prínosy sú v miliardách a pozdvihnú životnú úroveň Slovenska,“ dodal, poznamenal, že kým inde majú ropu a plyn, Slovensko má vodu.

Vodná prečerpávacia stanica je podľa Tarabu to najekologickejšie, čo dnes sa dá postaviť. Zdôraznil, že jej výkon by bol dvakrát väčší ako má elektrárne Mochovce a štyrikrát väčší ako Gabčíkovo. Jediné, čo pri tom ľudia uvidia, je jedno jazero, dodáva minister.

Územie celej investície

„Progresívne Slovensko a SaS chcú chudobu pre regióny mimo Bratislavy. Najbohatšie štáty sú tie čo vedia exportovať energie. Najväčší dopyt na trhu je dnes po stabilizačnej elektrine, ktorú Slovensko vie predávať za vysoké ceny. Na to sú prečerpávacie stanice. Rakúsko ich má v lone prírody a obcí sedem,“ doplnil Taraba.

Opozičné subjekty Progresívne Slovensko (PS) a Sloboda a Solidarita (SaS) zámer elektrárne kritizovali. Poslankyňa Tamara Stohlová z PS avizovala hromadnú pripomienku, pretože Taraba označil projekt za strategickú investíciu napriek tomu, že projekt je momentálne vo fáze vypracovania štúdie uskutočniteľnosti, a teda ešte nie sú známe jeho dopady, ani to, či má zmysel realizovať ho.

Poslankyňa je tiež toho názoru, že minister životného prostredia zľahčuje dopady výstavby, podľa jej slov sa obyvatelia Podpoľania týchto plánov obávajú. „Navrhované územie celej investície má viac ako 800 hektárov. Ministerstvo životného prostredia nijako viac nešpecifikuje parcely, ktorých sa dotkne výstavba novej nádrže,“ vraví Stohlová, podľa nej obyvatelia nevedia, ako ich výstavba zasiahne.

Pretláčanie zámeru ako strategickej investície

„Minister Taraba dal obyvateľom päť pracovných dní na to, aby si materiál preštudovali a zistili, ako sa ich bytostne dotkne. Pripomienkovacie konanie bez vysvetlenia skrátil. Už v minulosti mali niektorí obyvatelia lokality zlú skúsenosť pri výstavbe vodnej nádrže Málinec. Dostali 15 dní na vysťahovanie a následne od štátu nedostali ani spravodlivé odškodné. Súčasné obavy miestnych sú preto úplne na mieste,” myslí si poslankyňa. Liberáli uviedli, že si ministrovu tlačovú besedu vypočuli.

„Utvrdila nás v tom, že všetky naše pochybnosti a obavy sú namieste. Zo samotnej tlačovej besedy je zrejmé, že ide zatiaľ len o ideový zámer. Štúdia realizovateľnosti, ku ktorej sa minister sám zaviazal v decembri minulého roka, chýba, hoci samotný predstaviteľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., priznal, že takáto štúdia je nevyhnutná,“ vraví poslankyňa za SaS Mária Kolíková. Minister podľa jej slov hrubo „pretláča“ zámer ako strategickú investíciu.

Taraba ignoruje predstaviteľov samospráv

„Aj keď vie, že je v rozpore s územným plánom obcí a samosprávneho kraja,“ vraví Kolíková. Je toho názoru, že Taraba ignoruje predstaviteľov samospráv i obyvateľstvo z daného územia.

Minister na piatkovej tlačovej besede uviedol, že projekt prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec je vo fáze „štúdie realizovateľnosti“. Popieram i všetky tvrdenia o tom, že projekt budú financovať Číňania, a že budú zaplavovavané obce a mestá.

Projekt vo vodnej nádrži Málinec

„Je v záujme štátu, ak by sa rozhodlo o realizácii tejto stavby, že sa na ňom tiež zhodnú samosprávy, vyšší územný celok a štát. Financovanie tejto PVE by bolo zo štátneho podniku Vodohospodárska výstavby (VV), bez financovania zo štátneho rozpočtu,“ vysvetlil. Podľa Tarabu by projekt mohol priniesť miliardy eur do štátnej pokladnice s návratnosťou investície v priebehu piatich až siedmich rokov.

Projekt by sa realizoval v existujúcej vodnej nádrži Málinec, ktorej pozemky sú vo vlastníctve štátu, čím sa eliminuje potreba výkupu pozemkov. Druhá lokalita nad nádržou, s maximálnou rozlohou 140 hektárov by nemala zásadný dopad na ochranu životného prostredia. Taraba zároveň uviedol, že projekt je vo fáze diskusií s predstaviteľmi samospráv a vyšších územných celkov.