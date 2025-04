Ceny palív na slovenských čerpačkách by mali klesať, analytikov prekvapuje postup slovenských benziniek

Na slovenských čerpacích staniciach by sa malo v najbližších dňoch zlacňovať. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, ceny nafty by mali pokračovať vo vädnutí k prahu hladiny 1 euro a 45 centov a ceny benzínu by sa mali prehupnúť pod 1 euro a 50 centov.

Slovenské pumpy reagujú pomaly

„To by znamenalo najlacnejšie tankovanie do vznetových motorov od začiatku decembra a do zážihových motorov od konca októbra minulého roka,“ dodal Pánis, ktorý upozornil na jednu kontroverznú vec na slovenských pumpách.

„Mnohí veľkí hráči v maloobchodnom predaji pohonných hmôt na Slovensku reagovali veľmi pomaly na trhový vývoj a ceny znižovali až tesne pred druhým aprílovým víkendom,“ doplnil Pánis.

Vplyv obchodných vzťahov

Analytik 365.bank Tomáš Boháček očakáva, že obchodné vzťahy medzi Čínou a USA budú naďalej vplývať na ceny ropy, pričom až úplná dohoda, ktorá sa dnes nezdá pravdepodobná, by dokázala ceny výraznejšie podporiť v raste.

„Z tohto dôvodu očakávame, že ceny našich domácich palív by mali klesať. Samozrejme, ak opätovne výrobcovia/spracovatelia nezvýšia svoje marže tak, ako tomu bolo minulý týždeň, čím sa naše ceny pohonných látok zvyšovali proti trendu poklesu, ako bezmála jediné v Európe,“ uviedol Boháček.

„V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je benzín na Slovensku lacnejší o asi 13 centov a nafta o približne sedem centov. A to napriek zvýšeniu DPH,“ podotkol Pánis.

Zlacňovanie palív

Pokračovanie zlacňovania palív by malo pokračovať aj v okolitých krajinách. Analytici predpokladajú, že Česká republika si uchová pozíciu krajiny s najlacnejším benzínom zo susediacich krajín EÚ, no jeho ceny na druhej strane rieky Moravy klesnú ráznejšie pod 1 euro a 40 centov pričom pod túto métu by sa mohli dostať aj ceny v Poľsku.

Hlbšie pod 1 euro a 50 centov by sa mali ceny benzínu zosunúť v Maďarsku, a Slovinsku a pod túto úroveň by sa mali dostať aj cenovky v Rakúsku a Chorvátsku.

Česká republika ostane najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, ktorej ceny by mohli konvergovať po prepočte na spoločnú menu hospodárskej a menovej únie k 1 euru a 35 centom. Lacnejšia nafta ostane v porovnaní so Slovenskom aj v Poľsku, kde sa približuje k 1 euru a 40 centom.

V ostatných krajinách regiónu ostane cena dízlu vyššia ako na Slovensku, no jej maďarské, slovinské a rakúske ceny by sa mali priblížiť k 1 euro a 50 centov a chorvátske by mali klesnúť hlbšie pod túto hladinu.

„Ceny benzínu sa u nás pohybujú v priemere o 10 centov nižšie ako v celej EÚ a o 16 centov nižšie ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 7 centov ako v EÚ, resp. o 9 centov v porovnaní s eurozónou,“ dodal Boháček.

Zvýšená cena benzínu

Priemerné ceny benzínu sa na domácich čerpacích staniciach v 14. týždni tohto roka v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšili.

Najpoužívanejší benzín natural 95 oktánov sa v priemere predával za 1,55 eura za liter a cena 98-oktánového benzínu bola 1,762 eura za liter. Liter štandardnej motorovej nafty sme v rovnakom období tankovali za približne rovnakých 1,493 eura za liter.

„Ceny palív rástli pravdepodobne z dôvodu navýšenia maržových požiadaviek na strane domácich výrobcov, keďže všetky trhové predpoklady hovoria v prospech nižších trhových cien, ako máme v súčasnosti,“ konštatoval Boháček.