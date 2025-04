Spoľahlivejšia energia pre domácnosti aj firmy, SEPS uviedla pri Senici do prevádzky nový transformátor – FOTO

V okolí Senice budú mať obyvatelia a firmy bezpečnejšie dodávky elektriny. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) totiž uviedla do prevádzky a pripojila do siete nový výkonový transformátor v elektrickej stanici Senica. Je tak opäť o krok bližšie k finalizácii novej diaľkovo riadenej elektrickej stanici (ESt) 400/110 kV v Trnavskom kraji.

Nový transformátor nahradil 40-ročné zariadenie

Ako informovala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, slovenský prevádzkovateľ prenosovej sústavy vymenil zariadenie, ktoré obyvateľom Senice a okolia slúžilo viac ako 40 rokov. „Nový výkonový transformátor 400/110 kV s výkonom 350 MVA a hmotnosťou viac ako 200 ton zlepší vlastnosti a bezpečnosť siete a zároveň zvýši transformačný výkon v regióne západného Slovenska,“ dodala Čičová Kotzigová.

Investícia do novej výkonnejšej elektrickej stanice je podľa SEPS nevyhnutným krokom k zabezpečeniu stabilnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre obyvateľov a podniky v regióne. Prostredníctvom nového výkonového transformátora sa umožní zvýšiť transformačný výkon medzi prenosovou a distribučnou sústavou, s cieľom pokrytia zvyšujúcich sa nárokov na dodávku elektrickej energie a na efektívnejšie využitie elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Prepojenie s Českom aj Križovanmi

„Prognózy budúcej výroby a spotreby elektriny predpovedajú zvýšené nároky na odber elektriny v dôsledku technologických zmien či rastu aglomerácií. Preto je posilňovanie a modernizácia energetickej infraštruktúry jednou z kľúčových úloh našej spoločnosti,“ predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS uviedol Martin Magáth.

Nová, výkonnejšia elektrická stanica v Senici bude pripojená do prenosovej sústavy novými 400 kV vedeniami s označením V424 Senica – Sokolnice (prepája Senicu s transformovňou v českých Sokolniciach pri Brne) a V431 Senica – Križovany. Obe vedenia vznikli rozpojením pôvodného vedenia V424 Križovany – Sokolnice a jeho zaústením prostredníctvom dvoch nových stožiarov do novej 400kV ESt Senica.

Nový výkonový transformátor pri Senici. Foto: SITA/SEPS

Celkové ukončenie výstavby novej ESt v Senici je naplánované na apríl 2026 a náklady na realizáciu sú odhadované na takmer 35 mil. eur.