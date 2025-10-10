Odborníci riešili rozvoj infraštruktúry slúžiacej na podporu prevádzky prenosových sústav

Odborníci z celej Európy riešili v Bratislave témy k rozvoju infraštruktúry slúžiacej na podporu prevádzky prenosových sústav a systémov pre lepšie využitie existujúcich prenosových kapacít. Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) privítala zástupcov 28 prevádzkovateľov prenosových sústav Európy.
„Išlo o stretnutie celoeurópskeho významu, na ktorom sa stretli zástupcovia prevádzkovateľov prenosových sústav na vysokej úrovni,“ dodala hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová. Počas dvojdňového zasadnutia účastníci zdieľali svoje skúsenosti prostredníctvom pracovného workshopu. Súčasťou programu bola aj komentovaná prehliadka vodného diela Gabčíkovo.
Na druhý deň pokračovali zasadnutím výboru ICT ENTSO-E, ktorý sa venoval aktualizáciám z jednotlivých pracovných skupín, voľbám nových zástupcov, implementácii ICT stratégie, technickým riešeniam bez závislosti na dodávateľoch, novému modelu nákladov regionálnych koordinačných stredísk, bezpečnostným otázkam a legislatívnym dokumentom.
„Prebehli aj prezentácie k AI asistentovi v MS Teams a plánom na ďalšie obdobie. Nasledujúce zasadnutie ICTC bude hostiť holandský prevádzkovateľ prenosovej sústavy Tennet NL,“ konštatovala Sandra Čičová Kotzigová.
Výbor pre informačné technológie zasadá raz mesačne. Hostiteľom je vždy iná krajina ENTSO-E. SEPS naposledy hostila akciu podobného rozsahu a významu v roku 2023, keď v Bratislave zasadal výbor pre rozvoj systému. Ten, rovnako ako výbor pre informačné technológie, tvoria zástupcovia prevádzkovatelia prenosových sústav ENTSO-E.