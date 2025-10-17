Nový zákon o EIA ide podľa výrobcov zelenej elektriny proti vetru, problém vidia aj vo vyhodnocovaní stanovísk

Novela zákona o EIA prichádza v situácii, kedy je na Slovensku aj napriek záujmu investorov o budovanie nových veterných parkov stále v prevádzke len päť veterných elektrární s výkonom tri megawatty.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Veterné mlyny
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Elektrina Ekonomika z lokality Slovensko

Slovensko sa veterných elektrární zrejme tak skoro nedočká. Zelení výrobcovia elektriny totiž tvrdia, že novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) prináša nové bariéry pre výstavbu veterných elektrární na Slovensku. Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) varuje, že štát tak brzdí rozvoj lacnej zelenej energie.

Projekty veterných elektrární budú musieť po novom v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie predložiť aj stanoviská, ktoré v rámci EIA štát od iných typov elektrární ako sú uhoľné, paroplynové, či jadrové nevyžaduje.

Na Slovensku po prijatí novely zákona o EIA ľahšie postavíte uhoľnú elektráreň ako veternú. Štát tým vlastne investorom povedal, že preferuje menej ekologické zdroje, navyše vyrábajúce aj drahšiu elektrinu,“ upozornil Ján Lacko, člen výkonného výboru SAPI. Novela Zákona o EIA po jej podpise prezidentom nadobudne účinnosť už 1. novembra.

Vyhodnocovanie stanovísk

SAPI vidí jeden z ďalších problémov novely aj v tom, že zákon pri týchto pre veterné elektrárne špecifických požiadavkách neurčuje, čo presne majú tieto stanoviská vyhodnocovať. Jedným z nich je „stanovisko k stabilite cien“ od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, druhým zase stanovisko Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy.

Čo presne toto stanovisko posudzuje a prečo takéto stanovisko nemusia predložiť zdroje vyrábajúce drahšiu elektrinu? Navyše nikto počas skráteného legislatívneho procesu nevysvetlil, ako súvisí cena elektriny s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie,“ dodal Lacko.

Zhoršenie výhľadu na budúcu stabilizáciu

Vláda touto novelou podľa SAPI opätovne zhoršuje výhľad na možnú budúcu stabilizáciu, alebo prípadné zlacňovanie elektriny nielen pre domácnosti, ale aj priemysel. Nielen krajiny EÚ, ale aj Čína a India dnes stavajú veterné elektrárne nielen pre ich ekologický prínos, ale aj pre nízku cenu nimi vyrobenej elektriny, či rýchlosť výstavby.

Slovenský priemysel stráca aj kvôli vysokým nákladom na energie konkurencieschopnosť. Čoraz častejšie počuť o zatváraní prevádzok a prepúšťaní ľudí. Bez výstavby zdrojov lacnej energie, kam patria aj veterné elektrárne, to môže byť ešte častejšie,“ upozornil Lacko.

Podľa ostatných údajov Eurostatu zaplatili priemyselní odberatelia s ročnou spotrebou nad 150 gigawatthodín na Slovensku 183 eur za megawatthodinu (MWh), kým priemer v krajinách EÚ bol 140 eur za MWh.

V prevádzke je len päť veterných elektrární

Novela zákona o EIA prichádza v situácii, kedy je na Slovensku aj napriek záujmu investorov o budovanie nových veterných parkov stále v prevádzke len päť veterných elektrární s výkonom tri megawatty. Tie boli navyše postavené pred viac ako dvadsiatimi rokmi.

V roku 2022 vláda ohlásila zjednodušovanie podmienok výstavby aj pre veternú energetiku, no opak toho je prijatá novela zákona o EIA. Rozvoj výroby zelenej energie je pritom kľúčový nielen pre znižovanie závislosti od dovozu plynu zo zahraničia či vytvorenie tlaku na znižovanie cien elektriny na trhu, ale aj zachovanie konkurencieschopnosti Slovenska pre priemyselnú výrobu,“ uzavrel Lacko.

Viac k osobe: Ján Lacko
Firmy a inštitúcie: SAPI Slovenská asociácia udržateľnej energetikySlovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Okruhy tém: EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie Veterné elektrárne Zelená energia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk