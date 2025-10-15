Regulátor znížil tarify, slovenský priemysel môže mať lacnejšiu elektrinu

Slovenský priemysel má po dlhšej dobe dôvod na menšiu radosť. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) im vytvoril priestor pre lacnejšiu elektrinu, keďže po dôkladnej analýze sa rozhodol znížiť tarify za prenos elektriny na rok 2026. „Vďaka tomu môžu slovenské firmy rásť a lepšie konkurovať v Európe aj vo svete,“ myslí si regulačný úrad.
ÚRSO znížil tarify za rezervovanú kapacitu o takmer 10 % oproti roku 2025, na hodnotu 20 078,2070 eur za megawatt za rok. Tarifa za prenesenú elektrinu klesla o viac ako 4 % na úroveň 1,8542 eur za megawatthodinu. Tarifa za straty zostáva oproti roku 2025 takmer nezmenená, vo výške 1,6746 eur za megawatthodinu.
ÚRSO si ako národná regulačná autorita dôsledne plní svoje legislatívne povinnosti s dôrazom na ochranu spotrebiteľa, podporu investícií a rovnováhu medzi záujmami účastníkov trhu. Týmto cenovým rozhodnutím prispievame k stabilnému podnikateľskému prostrediu. Vďaka novým tarifám bude slovenský priemysel môcť lepšie konkurovať na európskom aj globálnom trhu a podporí sa tak rast slovenskej ekonomiky.
Cenové rozhodnutie je podľa regulačného úradu výsledkom aktívnej odbornej spolupráce so spoločnosťou SEPS, ktorá akceptovala argumenty regulátora. „ÚRSO tak pokračuje v implementácii nových regulačných nástrojov, ktoré zohľadňujú vývoj na európskom trhu a podporujú efektívnosť prevádzkovateľov sústav. O ďalších krokoch v oblasti cenotvorby ovplyvňujúci slovenský priemysel budeme informovať odbornú aj laickú verejnosť,“ konštatoval Holjenčík.