Jaroslav Kubinec: Ukrajine stále s elektrinou pomáhame, pracujeme aj na posilnení vedenia - ROZHOVOR

Slovensko naďalej pomáha Ukrajine s dodávkami elektriny. Dispečeri prenosových elektrických sietí na Slovensku a na Ukrajine stále spolupracujú.
Ako uviedol v rozhovore pre SITA výkonný riaditeľa sekcie prevádzky obchodu SEPS Jaroslav Kubinec, prevádzkovatelia prenosových sústav majú podpísané zmluvy o havarijnej výpomoci. „Treba povedať, že to je vlastne štandardná komerčná záležitosť, kedy teda Ukrajinci požiadajú o dodávku nejakého extra výkonu a SEPS v podstate len pôsobil ako sprostredkovateľ tej dodávky. Takže toto je tá štandardná havarijná výpomoc,“ povedal Kubinec.
Druhou pomocou pre vojnou zmietanú Ukrajinu je plánovaná obnova prepojenia elektrického vedenia medzi oboma krajinami. „Tá linka, ktorá ide na Ukrajinu je vlastne jedno z takých najstarších vedení, ktoré máme. A tam sa pracuje na tom, aby sa linka zdvojila a posilnila,“ doplnil Kubinec.
Vedenie medzi Slovenskom a Ukrajinou sa počas modernizácie na isté časové úseky bude vypínať. „Práve kvôli tomu, lebo sa tam robia nejaké práce. Posilnenie toho prepojenia pomôže ukrajinskej strane. Na jednej strane, keď sú teraz deficitní, a na druhej strane možno potom v budúcnosti na vývoz elektriny,“ dodal Kubinec.
V rozhovore nám Jaroslav Kubinec zoSlovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS)taktiež prezradil:
- ako sa SEPS vyrovnáva v súčasnosti s nekontrolovateľnými tokmi elektriny
- ako pristupuje SEPS k pripájaniu nových obnoviteľných zdrojov energií do siete
- čo znamená zmena výpočtu odchýlky a čo to vlastne odchýlka je