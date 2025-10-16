SEPS začala s výstavbou elektrickej stanice vo Vajnoroch, zlepší energetickú stabilitu v bratislavskom regióne - FOTO

Bratislavský región bude mať spoľahlivejšiu dodávku elektriny. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) začala s výstavbou elektrickej stanice 400/110 kV v bratislavských Vajnoroch. Táto investičná akcia je odpoveďou na rastúce požiadavky na spotrebu elektriny v regióne hlavného mesta.
„Elektrická stanica vo Vajnoroch pomôže zabezpečiť udržanie vysokej kvality a bezpečnosti dodávok elektriny v tak vyťaženej oblasti, akou je Bratislava a jej okolie, kde s rastúcim počtom obyvateľstva stúpajú aj nároky na zásobovanie elektrinou. Projekt Danube InGrid, ktorého súčasťou je táto stavba, má zásadný význam pre budúcnosť energetiky, pretože výrazne posilní elektrizačnú sústavu našej krajiny,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti SEPS.
Kroky k modernizácii energetickej infraštruktúry
Vo Vajnoroch sa buduje elektrická stanica, ktorá bude tvoriť kľúčový energetický bod medzi prenosovou a distribučnou sústavou. Vďaka novej elektrickej stanici s inteligentnými technológiami, ktorá posilní infraštruktúru na úrovni prenosovej i distribučnej sústavy, sa rozšíri kapacita energetickej transformácie v širšom regióne hlavného mesta.
Podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SRSzabolcsa Hodosyho je táto významná strategická investícia dôkazom konkrétnych krokov, ktoré sa na Slovensku podnikajú k modernizácii energetickej infraštruktúry a k prechodu na inteligentnú, ekologickú a cenovo dostupnú energetiku. „Nech je tento projekt príkladom pre ďalšie modernizačné iniciatívy v slovenskej energetike,“ dodal.
Projekt Danube InGrid
Nová elektrická stanica je kľúčovou investíciou v rámci projektu Danube InGrid spolufinancovaného z programu Európskej únie Connecting Europe Facility. Projekt Danube InGrid je medzinárodný projekt inteligentných elektrizačných sietí, ktorý sa realizuje od roku 2020. SEPS ho implementuje v spolupráci so spoločnosťami Západoslovenská distribučná a E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Projekt Danube InGrid je zaradený medzi projekty spoločného záujmu (Project of Common Interest/ PCI) Európskej únie a je finančne podporený z Nástroja na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility) spravovaného Európskou výkonnou agentúrou pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA). Na základe rozhodnutia vlády SR ministerstvo hospodárstva udelilo projektu status významnej investície.
Primárnym zámerom projektu je vybudovanie inteligentnej elektrizačnej sústavy v regióne strednej a východnej Európy. Tá umožní rozsiahlejšiu integráciu výrobcov elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do distribučnej sústavy pri udržaní vysokej kvality a bezpečnosti dodávok.