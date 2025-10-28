Slovenské podniky aj domácnosti pocítia úľavu na cenách elektriny, ÚRSO znížil tarify za systémové služby

Slovenské podniky aj domácnosti pocítia úľavu na cenách elektriny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížil tarify za systémové služby (TSS) o viac ako 50 percent.
Čo sú TSS poplatky?
TSS sú poplatky, ktoré platia všetci odberatelia v cene elektriny za to, že elektrická sústava funguje spoľahlivo a bezpečne. „Úrad z vlastnej iniciatívy vyzval spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a OKTE na preskúmanie TSS, pričom v náročnom cenovom konaní sme identifikovali dôvody na zníženie cien,“ informoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Pre odberateľov v skupine 2 (nad 1 GWh ročne) sa tarify znížia o 51,07 %, pre skupinu 3 (nad 100 GWh ročne) o 11,41 %. Ide o najvýraznejší pokles TSS za posledné roky.
Pri tomto rozhodnutí sme vychádzali z analýz a dát, ktoré sme dôsledne preverili počas cenového konania. Súčasne pripomínam, že ako regulátor trváme na dôslednom dodržiavaní európskej legislatívy a povinnosti zúčtovateľa odchýlky na zabezpečení spravodlivého zúčtovania nákladov aj výnosov.
Prejavenie v rozpočtoch domácností
Zmena regulátora v cenách taríf TSS sa dotkne širokého spektra služieb od kúpeľníctva a zdravotnej starostlivosti až po telekomunikácie a priemysel.
Multiplikačný efekt zníženia cien sa tiež môže pozitívne prejaviť aj v rozpočtoch domácností. „Regulácia má byť aktívna, spravodlivá a odvážna. Dnes sme ukázali, že dôsledná cenová politika národného regulátora vie, v spojení s konštruktívnym prístupom spoločností SEPS a OKTE, priniesť ďalšiu reálnu úľavu pre slovenskú ekonomiku,“ konštatoval Holjenčík.
ÚRSO týmto krokom podľa neho zároveň posilňuje konkurencieschopnosť a transparentnosť trhu a pomáha slovenským firmám zvládať stagnáciu európskej ekonomiky spôsobenú nerozumnými politickými rozhodnutiami EÚ v oblasti energetiky.