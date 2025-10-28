Slovenské podniky aj domácnosti pocítia úľavu na cenách elektriny, ÚRSO znížil tarify za systémové služby

TSS sú poplatky, ktoré platia všetci odberatelia v cene elektriny za to, že elektrická sústava funguje spoľahlivo a bezpečne.
Elektrina, peniaze
Slovenské podniky aj domácnosti pocítia úľavu na cenách elektriny. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) znížil tarify za systémové služby (TSS) o viac ako 50 percent.

Čo sú TSS poplatky?

TSS sú poplatky, ktoré platia všetci odberatelia v cene elektriny za to, že elektrická sústava funguje spoľahlivo a bezpečne. „Úrad z vlastnej iniciatívy vyzval spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a OKTE na preskúmanie TSS, pričom v náročnom cenovom konaní sme identifikovali dôvody na zníženie cien,“ informoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Pre odberateľov v skupine 2 (nad 1 GWh ročne) sa tarify znížia o 51,07 %, pre skupinu 3 (nad 100 GWh ročne) o 11,41 %. Ide o najvýraznejší pokles TSS za posledné roky.

Pri tomto rozhodnutí sme vychádzali z analýz a dát, ktoré sme dôsledne preverili počas cenového konania. Súčasne pripomínam, že ako regulátor trváme na dôslednom dodržiavaní európskej legislatívy a povinnosti zúčtovateľa odchýlky na zabezpečení spravodlivého zúčtovania nákladov aj výnosov.

— Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)

Prejavenie v rozpočtoch domácností

Zmena regulátora v cenách taríf TSS sa dotkne širokého spektra služieb od kúpeľníctva a zdravotnej starostlivosti až po telekomunikácie a priemysel.

Multiplikačný efekt zníženia cien sa tiež môže pozitívne prejaviť aj v rozpočtoch domácností. „Regulácia má byť aktívna, spravodlivá a odvážna. Dnes sme ukázali, že dôsledná cenová politika národného regulátora vie, v spojení s konštruktívnym prístupom spoločností SEPS a OKTE, priniesť ďalšiu reálnu úľavu pre slovenskú ekonomiku,“ konštatoval Holjenčík.

ÚRSO týmto krokom podľa neho zároveň posilňuje konkurencieschopnosť a transparentnosť trhu a pomáha slovenským firmám zvládať stagnáciu európskej ekonomiky spôsobenú nerozumnými politickými rozhodnutiami v oblasti energetiky.

