Ropovod Adria zatiaľ nepreukázal spoľahlivosť, nedokázal pracovať dlhší čas s dostatočnou kapacitou

Ropovod Adria zatiaľ nie je schopný dlhodobo dodávať dostatočné množstvo ropy z Jadranského mora do Maďarska a na Slovensko. Vyplýva to zo spoločných testov maďarskej skupiny MOL a Janaf. Počas testov ropovod nebol schopný pracovať s dostatočnou kapacitou dlhšie ako 1 až 2 hodiny.
Pred testom sa strany dohodli, že počas prepravy budú postupne zvyšovať tlak a počet čerpadiel, aby dosiahli maximálnu prepravnú kapacitu a udržali ju počas celej doby testu. Cieľom bolo spoločne posúdiť, či je systém schopný stabilne fungovať pri maximálnej kapacite po dlhší čas.
Došlo k prerušeniam
„Tesne pred začiatkom testu nás však chorvátsky partner informoval, že maximálny výkon dokáže udržať len jednu hodinu, po ktorej bude potrebné znížiť tlak. To sa výrazne odchýlilo od dohodnutého plánu a sťažuje objektívne vyhodnotenie výsledkov testu. Následne, len 30 minút po začatí testu, chorvátska partnerská spoločnosť zastavila prepravu s odvolaním sa na výpadok dodávky elektrickej energie a systém bol mimo prevádzky viac ako hodinu,“ informovala skupina MOL.
Aj po opätovnom spustení došlo k prerušeniam, keďže k poklesu tlaku došlo aj počas prepravy na chorvátskej strane a chorvátsky partner požiadal skupinu MOL o zníženie tlaku v potrubí, po čom mohla chorvátska časť potrubia fungovať pri nízkom tlaku a výkone.
Skúmanie kapacity chorvátskej časti potrubia
Skupina MOL a Janaf už dlhodobo skúmajú kapacitu chorvátskej časti potrubia. V minulosti strany vykonali niekoľko menších testov, pričom v septembri tohto roku začalo komplexné, niekoľkomesačné testovacie obdobie, ktoré zahŕňalo prepravu veľkých objemov ropy. Počas neho sa spoločnosti snažili zistiť, aké množstvo ropy dokáže južná vetva ropovodu stabilne a dlhodobo prepravovať.
„Zdôrazňujeme, že ropovod Adria zohráva veľmi dôležitú úlohu v zásobovaní strednej Európy. Aby však mohol prevziať významnejšiu rolu než len doplnkovú, je najskôr potrebné jasne poznať, čoho je chorvátska časť ropovodu Adria schopná, v akom je technickom stave, a čo je potrebné na to, aby dokázala denne prepravovať až 40 000 ton ropy, každý deň v roku,“ dodala skupina MOL.
Investície v stovkách miliónov dolárov
Pred vypuknutím vojny na Ukrajine maďarský MOL vynaložil 170 miliónov amerických dolárov do rozvoja južnej alternatívnej infraštruktúry a zníženia jednostrannej závislosti od východnej trasy.
„Od roku 2022 sme investovali ďalšie stovky miliónov dolárov do diverzifikácie ropy, no prechod nie je len otázkou technológie rafinérií. Je nevyhnutné mať jasný obraz o stave ropovodu Adria a jeho schopnostiach. Aby bola južná dodávacia trasa plne funkčná, chorvátska časť musí dosiahnuť kapacitu prepravy ropy 40 000 ton denne alebo 14 miliónov ton ročne. Tento objem je nevyhnutný na zabezpečenie energetickej bezpečnosti regiónu, a to aj s ohľadom na údržbu rafinérií a strategické rezervy ropy v dotknutých krajinách,“ konštatovala skupina MOL, ktorá si naďalej zachováva svoj postoj, a to, že sú potrebné dva komerčne konkurencieschopné a technicky plnohodnotné ropovody, ktoré dokážu spoľahlivo zabezpečiť objemy ropy potrebné na zásobovanie regiónu.