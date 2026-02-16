Prvý blok jadrovej elektrárne Dukovany po odstávke opäť vyrába elektrinu, energetici stihli práce skôr

Prvý výrobný blok Jadrovej elektrárne Dukovany po plánovanej odstávke znovu dodáva elektrinu do siete. Práce, ktoré sa začali v decembri minulého roka, ukončili energetici s miernym predstihom oproti plánu.
Odstávka zahŕňala výmenu paliva a viac ako 18 000 pracovných úloh, zameraných najmä na obnovu a modernizáciu technológií. Medzi náročnejšie činnosti patrilo čistenie parogenerátora číslo dva a modernizácia riadiaceho a bezpečnostného systému na jednom z troch záložných dieselgenerátorov. Súčasťou boli aj kontroly zariadení a predpísané skúšky.
„Už predvlani sme úplne prešli na dlhšie palivové cykly. Znamená to pre nás vyššiu efektivitu, ale aj veľký objem práce pri každej odstávke, ktoré sa opakujú v mierne dlhších intervaloch. Vďaka maximálnemu nasadeniu a výbornej koordinácii prác sme tú uplynulú zvládli dokonca s miernym predstihom,“ uviedol riaditeľ elektrárne Roman Havlín.
Riadenú štiepnu reakciu spustili operátori v sobotu o 12.47 h. Dodávky elektriny z turbosústrojia obnovili v noci o 3.38 h (TG11) a o 4.20 h. Plný výkon by mal blok dosiahnuť do konca týždňa.
V prevádzke je aktuálne päť zo šiestich českých jadrových blokov. V Temelíne sa v noci na sobotu 14. februára začala plánovaná odstávka druhého bloku.