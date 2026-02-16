Prvý blok jadrovej elektrárne Dukovany po odstávke opäť vyrába elektrinu, energetici stihli práce skôr

Odstávka zahŕňala výmenu paliva a viac ako 18 000 pracovných úloh, zameraných najmä na obnovu a modernizáciu technológií.
Prvý výrobný blok Jadrovej elektrárne Dukovany po plánovanej odstávke znovu dodáva elektrinu do siete. Práce, ktoré sa začali v decembri minulého roka, ukončili energetici s miernym predstihom oproti plánu.

Odstávka zahŕňala výmenu paliva a viac ako 18 000 pracovných úloh, zameraných najmä na obnovu a modernizáciu technológií. Medzi náročnejšie činnosti patrilo čistenie parogenerátora číslo dva a modernizácia riadiaceho a bezpečnostného systému na jednom z troch záložných dieselgenerátorov. Súčasťou boli aj kontroly zariadení a predpísané skúšky.

„Už predvlani sme úplne prešli na dlhšie palivové cykly. Znamená to pre nás vyššiu efektivitu, ale aj veľký objem práce pri každej odstávke, ktoré sa opakujú v mierne dlhších intervaloch. Vďaka maximálnemu nasadeniu a výbornej koordinácii prác sme tú uplynulú zvládli dokonca s miernym predstihom,“ uviedol riaditeľ elektrárne Roman Havlín.

Riadenú štiepnu reakciu spustili operátori v sobotu o 12.47 h. Dodávky elektriny z turbosústrojia obnovili v noci o 3.38 h (TG11) a o 4.20 h. Plný výkon by mal blok dosiahnuť do konca týždňa.

V prevádzke je aktuálne päť zo šiestich českých jadrových blokov. V Temelíne sa v noci na sobotu 14. februára začala plánovaná odstávka druhého bloku.

