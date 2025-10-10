Protimonopolný úrad schválil koncentráciu v oblasti predaja zemného plynu a elektriny na Slovensku

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) schválil koncentráciu, pri ktorej spoločnosť MET Sales and Trading Holding AG so sídlom v Baar, Švajčiarsko, nadobudla výlučnú kontrolu nad MET Slovakia, a.s. z Bratislavy. Pred koncentráciou spoločnosť MET Slovakia kontrolovala spoločne s iným podnikateľom.
MET Sales and Trading Holding AG je súčasťou integrovanej európskej energetickej skupiny pôsobiacej vo veľkoobchode a maloobchode s viacerými komoditami, ako aj v oblasti energetickej infraštruktúry a priemyselných aktív v niekoľkých členských štátoch EÚ. MET Slovakia, a.s. sa zameriava na predaj zemného plynu, elektriny a súvisiacich doplnkových služieb na slovenskom trhu.
PMÚ v rozhodnutí uviedol, že koncentrácie vedúce k zmene zo spoločnej na výlučnú kontrolu zvyčajne nespôsobujú také zmeny v hospodárskej súťaži, ktoré by vyvolali súťažné obavy, čo platí aj v tomto prípade. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 8. októbra 2025.