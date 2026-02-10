Slovensko má unikátne jadrové know-how, kľúčom k budúcnosti je medzigeneračný prenos znalostí

Spoločnosť JAVYS sa aktívne zapája do plnenia cieľov nového vládneho „Akčného plánu podpory ľudských zdrojov v jadrovom odvetví“ prostredníctvom systematického odovzdávania skúseností z vyraďovania atómových elektrární A1 a V1. Štátny podnik plánuje využívať nové vzdelávacie centrá na preškoľovanie zamestnancov a ponúka študentom výskumné témy priamo prepojené s praxou. Pre udržanie kľúčových expertov v konkurencii s okolitými krajinami má JAVYS nastavený systém špeciálnych benefitov a štipendií. „Akčný plán podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví“, bol schválený 28. januára 2026vládou SR.
Mentoring priamo v praxi
Slovensko má v oblasti vyraďovania jadrových zariadení know-how, ktoré patrí medzi najpokročilejšie v Európe, a jeho zachovanie je strategickou prioritou štátu. Skúsenosti získané pri vyraďovaní elektrární A1 a V1, ktoré sú v európskom kontexte výnimočné, sú pre JAVYS kľúčové. Spoločnosť preto kladie dôraz na to, aby tieto odborné znalosti nezanikli s odchodom staršej generácie expertov.
„Celkovo sa dá povedať, že JAVYS nejde len cestou ,archivovania‘ skúseností, ale snaží sa o aktívny a živý prenos vedomostí medzi generáciami. Práve prepojenie mentorstva, praxe a systematického vzdelávania je kľúčové na to, aby si Slovensko udržalo a ďalej rozvíjalo svoje jedinečné kompetencie v oblasti vyraďovania jadrových zariadení“, uviedla spoločnosť.
Kľúčovým nástrojom je systém mentorstva, v ktorom seniorní experti zaúčajú mladších kolegov priamo pri práci na projektoch (on-the-job), a zároveň prebieha systematická dokumentácia technických postupov a tzv. „lessons learned“. Tento interný proces dopĺňajú špecializované vzdelávacie a tréningové programy, postupné zapájanie mladých pracovníkov do kľúčových projektov a účasť na medzinárodných aktivitách, čím si Slovensko svoje jedinečné kompetencie nielen udrží, ale bude ich ďalej rozvíjať.
Chýbajú inžinieri aj manažéri
V súvislosti s prípravou nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, ktorý zastrešuje dcérska spoločnosť JESS, sú momentálne najžiadanejší špecialisti na jadrovú bezpečnosť, projektovanie a realizáciu technologických súborov, skúsení elektroinžinieri, ako aj kvalifikovaní stavební manažéri so skúsenosťami z veľkých infraštruktúrnych alebo energetických projektov.
Náročné je získať odborníkov so znalosťou legislatívy a praxe v prostredí jadrovej energetiky. JAVYS zároveň dlhodobo pripravuje odborné kapacity pre projekt hlbinného úložiska, ktorý si vyžiada špecifické znalosti z geológie, radiačnej ochrany a environmentálneho posudzovania.
Preškoľovanie v nových centrách
Spoločnosť víta zámer vytvoriť Centrá vzdelávania dospelých pre jadrové odvetvie, napríklad v Tlmačoch alebo Trnave. „JAVYS plánuje využívať Centrá vzdelávania dospelých pre jadrové odvetvie na systematické preškoľovanie vlastných zamestnancov, ktorí dnes pôsobia v iných technických alebo podporných profesiách. Ide najmä o prípravu na pozície v oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, radiačnej ochrany, dekontaminácie a súvisiacich činností, “ uvádza.
Témy záverečných prác priamo z prevádzky
V najbližšom období sprístupní študentom a doktorandom viacero konkrétnych výskumných tém, ktoré sú priamo previazané s reálnou praxou. Pôjde najmä o oblasti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, vyraďovania jadrových zariadení, ako aj o otázky bezpečnosti, legislatívy a hodnotenie vplyvov na životné prostredie.
JAVYS dlhodobo ponúka témy bakalárskych, diplomových či dizertačných prác, ktoré nie sú len teoretické, ale priamo reagujú na aktuálne prevádzkové úlohy. Tieto práce sú riešené pod dohľadom odborníkov s cieľom priniesť aplikovateľné výsledky na zlepšenie existujúcich technológií a procesov.
Benefity pre kľúčových expertov
V kontexte rastúceho dopytu po jadrových expertoch v susednom Česku či Poľsku sa JAVYS sústredí aj na stabilizáciu kádrov. Spoločnosť má schválený a systematicky zavedený systém odmeňovania zamestnancov a systém udeľovania benefitov a štipendií pre špeciálne účely, napríklad aj na udržanie si kľúčových expertov,“ uzatvára spoločnosť.
JAVYS, a. s., je štátna spoločnosť zodpovedná za vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, ako aj za rozvojové projekty v oblasti jadrovej energetiky. Spoločnosť kladie dôraz na jadrovú bezpečnosť, ekologické normy a udržateľný rozvoj Slovenska. JAVYS je zároveň väčšinovým vlastníkom spoločnosti JESS, ktorá vlastní kľúčové povolenia a pozemky pre výstavbu nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.