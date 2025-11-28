Plynové tarify na rok 2026 sú stále otvorenou otázkou ÚRSO čaká na oficiálny návrh a odmieta šíriace sa špekulácie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) upozornil, že cenové konanie týkajúce sa zmien taríf za prístup do prepravnej siete a prepravu zemného plynu na rok 2026 zatiaľ nezačalo. Všetky doterajšie mediálne špekulácie o možnom zvyšovaní taríf preto nezodpovedajú skutočnosti. Informoval o tom hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
Aktuálne prebieha iba verejná konzultácia prevádzkovateľa siete eustream, a.s., ktorá je vykonávaná v súlade s európskym nariadením TAR NC. Konzultácia sa realizuje vzhľadom na výrazný pokles objemu prepravovaného plynu zo 17,8 miliardy m³ v roku 2024 na približne 5,4 miliardy m³ plánovaných na rok 2025, pričom rovnaký objem sa očakáva aj v roku 2026. Technická kapacita siete je pritom až 90 miliárd m³, čo znamená, že sieť je využitá približne na 6 % svojej kapacity.
Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík zdôraznil nezávislosť úradu a jeho záväzok rozhodovať výlučne na základe zákona a objektívnych dát bez politického či lobistického tlaku. „Úrad je nezávislý orgán a nebude podliehať žiadnemu lobistickému ani politickému tlaku. Rozhodujeme výlučne na základe zákona a objektívnych údajov,“ uviedol Holjenčík.
Postup po ukončení verejnej konzultácie
Verejná konzultácia sa uzatvára 7. decembra 2025, po jej vyhodnotení predloží spoločnosť eustream cenový návrh ÚRSO. Následne ÚRSO otvorí formálne cenové konanie, v ktorom bude hodnotiť všetky relevantné faktory vrátane povolených výnosov, hodnoty aktív, odpisov a primeraného zisku. Výsledkom bude cenové rozhodnutie s jasným odôvodnením všetkých skutočností, ktoré ovplyvňujú výšku taríf.
Šéf ÚRSO Holjenčík zdôraznil, že úlohou úradu je chrániť verejný záujem a zabezpečiť transparentný, vyvážený a spravodlivý proces stanovenia taríf.