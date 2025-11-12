Slovensko by malo pokračovať vo výstavbe novej jadrovky či elektrárne na Ipli, podľa Holjenčíka ide o našu budúcnosť - VIDEO

Slovensko by sa malo sústrediť na výstavbu nových jadrových a vodných zdrojov. Veľké obnoviteľné zdroje energií (OZE) odporúča predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)Jozef Holjenčík stavať len ako doplnkový zdroj v mieste spotreby.
Šéf regulačného úradu upozorňuje, aby vláda nepoľavila v príprave projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach ani pri projekte výstavby Prečerpávacej elektrárne Ipeľ. V budúcnosti by to mali byť pre nás dva dôležité energetické zdroje.
Výstavba nového zdroja
Holjenčík si myslí, že dva jadrové bloky elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach to ešte potiahnu zhruba 10 rokov. „Akurát to je čas na výstavbu nového zdroja, aby do tých 10 rokov sa postavilo niečo podobné, alebo nahradil sa ten výpadok,“ dodal v rozhovore pre SITA Holjenčík, podľa ktorého za jednu dekádu je možné na Slovensku postaviť nový jadrový zdroj, ak budeme rozumní.
„Ak budeme mať zdravé názory a budeme si sledovať vývoj a budeme súťažiť a budeme naozaj pragmaticky a prakticky rešpektovať určité ekonomické pravidlá, tak za 10 rokov sa to dá postaviť,“ doplnil Holjenčík.
Predseda regulačného úradu upozornil na dlhodobo zastavený projekt výstavby prečerpávacej elektrárne na rieke Ipeľ. „Predchádzajúca vláda ho proste všade kde mohla zablokovala. To je prečerpávačka, ktorá nie je potrebná len pre nás, ale pre celý región. Maďarský šéfenergetik chodí za nami a pýta sa, kedy takú elektráreň postavíme. Chcú nám na to aj prispieť,“ povedal Holjenčík.
Nová prečerpávacia elektráreň by mala priniesť ďalších minimálne 500 megawattov výkonu. „Je to najväčšia baterka. Je to jedinečný akumulačný zdroj,“ zdôraznil Holjenčík.
Záporné ceny elektriny
Šéf regulačného úradu nie je ani proti výstavbe nových veľkých OZE na Slovensku. Musí však podľa neho ísť o doplnkový zdroj. Problémom rozvoja obnoviteľných zdrojov sú záporné ceny elektriny na burzách. Čoraz viacej dní evidujeme dni so zápornými cenami. Obnoviteľné zdroje nie sú ešte podľa Holjenčíka stále ekonomicky schopné prevádzky bez dotácii.
„Súhlasím s tým, stavajme obnoviteľné zdroje, ale musíme ich postaviť tam, kde sa tá energia spotrebuje. Lebo keď to napočítame všetko dohromady, čiže aj potom s distribúciou a so všetkými poplatkami a tarifami, tak to vyjde na konci dňa toho konečného spotrebiteľa ďaleko, ďaleko viac. Čiže, obnoviteľné zdroje áno, ale pre nás sú vhodný ako doplnkový zdroj. Pretože Slovensko má vynikajúci, ale fakt jedinečný energetický mix v rámci Európskej únie, pretože viac ako 60 % vyrobíme z jadra. Čiže to je bezuhlíková technológia. Je to totálne bezpečná technológia,“ konštatoval Holjenčík.
Predseda ÚRSO na záver upozorňuje, že fotovoltické panely sú pre domácnosti finančne nenávratné. Ako hovorí z vlastnej skúsenosti, pokiaľ domácnosť nedostane dotáciu vo výške aspoň 50 %, fotovoltické panely sa domácnostiam neoplatia.