Energetická revolúcia alebo katastrofa? Obnoviteľné zdroje predbehli uhlie, no rast nečakane spomalil

Po prvý raz v histórii vyrobili solárne a veterné elektrárne viac elektriny než uhlie, pričom podiel obnoviteľných zdrojov na globálnej výrobe elektriny dosiahol v prvom polroku tohto roka 34,3 percenta, zatiaľ čo uhlie kleslo na 33,1 percenta. Podiel zemného plynu zostal na úrovni 23 percent, uvádza energetický think-tank Ember.
„Vidíme prvé známky zásadného zvratu,“ povedala Malgorzata Wiatros-Motyka, hlavná analytička pre elektrinu v Ember. „Solárna a veterná energia teraz rastú dostatočne rýchlo, aby pokryli rastúci svetový dopyt po elektrine. Toto znamená začiatok zmeny, kde čistá energia drží krok s rastom dopytu.“
IEA znížila prognózu do roku 2030
Solárna energia zaznamenala rekordný nárast o 31 percent, zatiaľ čo veterná energia vzrástla o 7,7 percenta. Uhlie kleslo o 0,6 percenta a globálna produkcia plynu mierne poklesla o 0,2 percenta.
Na klimatickom samite OSN v Dubaji v roku 2023 sa svet zaviazal k prechodu od fosílnych palív a stanovil cieľ strojnásobiť kapacitu obnoviteľných zdrojov do roku 2030. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) však v utorok uviedla, že tento cieľ nebude dosiahnutý.
IEA znížila svoj odhad rastu obnoviteľných zdrojov do roku 2030 z pôvodných 5 500 gigawattov na 4 600 gigawattov, čo predstavuje 2,6-násobok úrovne z roku 2022, a to pre „zmeny v politikách, reguláciách a trhoch od októbra 2024“.
V USA došlo k takmer 50-percentnému zníženiu prognózy pre ukončenie daňových úľav pre obnoviteľné zdroje a sprísnenie regulačných opatrení počas vlády Donalda Trumpa, ktorý klimatickú zmenu označil za „najväčší podvod“ a obnoviteľné zdroje za „drahý žart“.
Solárne panely zažívajú boom
V Číne zasa zmena z fixných taríf na aukcie znížila ziskovosť projektov a spomalila rast, hoci krajina naďalej tvorí väčšinu globálneho rastu obnoviteľných zdrojov a je na dobrej ceste dosiahnuť svoj cieľ pre veternú a solárnu energiu do roku 2035 o päť rokov skôr.
Pozitívnejšie vyhliadky sú v Indii, ktorá je na ceste splniť svoj cieľ do roku 2030 a stať sa druhým najväčším trhom pre obnoviteľné zdroje, s plánovaným 2,5-násobným nárastom kapacity v priebehu piatich rokov. IEA tiež zvýšila prognózy pre Blízky východ a Severnú Afriku o 25 percent a tiež pre európske krajiny ako Nemecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko.
Solárne panely predstavovali približne 80 percent globálneho rastu obnoviteľných zdrojov za posledných päť rokov, nasledované vetrom, vodou, biomasou a geotermálnou energiou. Výhľad pre offshore veternú energiu bol znížený pre politické zmeny v kľúčových krajinách, najmä v USA, ktoré sa snažia zastaviť projekty nachádzajúce sa už vo výstavbe.