Obchodovanie s elektrinou sa mení, 15-minútový interval bol úspešný

Obchodovanie s elektrinou v Európe sa mení, krajiny spustili 15-minútový obchodný interval pre denné obchodovanie (SDAC).
Ako informovala hovorkyňa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Sandra Čičová Kotzigová, zavedenie 15-minútového obchodného intervalu pre denné obchodovanie bolo úspešné vo všetkých európskych ponukových oblastiach a na hraniciach ponukových oblastí pre obchodný deň 30. septembra 2025 s dňom dodavky 1. októbra 2025.
V súlade s dohodnutým procesom spustenia budú v najbližších dňoch projektové strany sledovať stabilitu a výkonnosť systému. Účastníci trhu budú informovaní o akomkoľvek relevantnom vývoji.
Pôvodný termín spustenia 15-minútového obchodného intervalu bol naplánovaný na 11. júna 2025. Posun pôvodného termínu bol primárne spôsobený predĺžením implementačnej a testovacej fázy. Tá zahŕňala dôkladné overovanie funkčnosti a pripravenosti všetkých systémov na lokálnej, regionálnej aj paneurópskej úrovni.
Kúpa elektriny za dobrú cenu je pre firmy alchýmiou
Cieľom SDAC (Single Day-Ahead Coupling) je vytvorenie a prevádzkovanie jednotného celoeurópskeho denného trhu s elektrinou. „Integrovaný trh pre denné obchodovanie zvyšuje celkovú efektívnosť obchodovania tým, že podporuje účinnú konkurenciu, zvyšuje likviditu a umožňuje efektívnejšie využitie prenosových kapacít a výrobných zdrojov v rámci prepojeného trhu,“ konštatovala Sandra Čičová Kotzigová.