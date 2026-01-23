Medzivládna dohoda s USA je zverejnená, na výstavbe nového jadrového bloku by sa mohlo podieľať vyše 170 firiem

V piatok 23. januára 2026 bola v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásená medzivládna dohoda medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
Dohoda vytvára komplexný rámec spolupráce, ktorý umožní Slovenskej republike dlhodobo rozvíjať civilný jadrový program, posilňovať odborné a inštitucionálne kapacity a vytvárať predpoklady pre rozvoj jadrovej energetiky v súlade s národnými strategickými cieľmi. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva SR.
Podpis dohody bol konzultovaný s Európskou komisiou
Medzivládne dohody s USA už majú Poľsko, Bulharsko, Litva a Rumunsko a podpis tejto dohody bol konzultovaný s Európskou komisiou. Slovensko má dlhoročné skúsenosti v jadrovej energetike vrátane výstavby jadrovej elektrárne a kvalifikovaný personál, technické know-how a inštitucionálne zázemie.
Jaslovské Bohunice získajú nielen veľký jadrový zdroj, v pláne sú aj malé modulárne reaktory
Identifikovaných je viac ako 170 firiem, ktoré by mohli participovať na výstavbe nového jadrového bloku, čo prispeje k významnému ekonomickému impulzu.
Výstavba nového jadrového zdroja
Počas výstavby tretieho a štvrtého bloku v Mochovciach vzniklo približne 7 000 priamych a až 15 000 nepriamych pracovných miest. Prevádzka elektrárne zabezpečí stabilné pracovné miesta ďalších minimálne 60 rokov.
Slovensko sa zároveň pripravuje na výstavbu nového jadrového zdroja (NJZ) vo vlastníctve štátu ako kľúčového piliera energetickej bezpečnosti po roku 2040. Projekt reaguje na odchod súčasných výrobných kapacít a rast spotreby elektriny pri napĺňaní cieľov nízkouhlíkovej energetiky.
Tradícia jadrovej energetiky
Lokalita Jaslovské Bohunice bola vybraná na výstavbu NJZ vďaka svojej tradícii jadrovej energetiky, infraštruktúre, prístupu k prenosovej sústave, kvalifikovanému personálu a spoločenskej akceptácii. Územie je monitorované z hľadiska seizmológie a geológie, čo zaručuje pevnú pozíciu pre nový zdroj.
Výstavba a prevádzka NJZ prinesú tisíce pracovných miest a posilnia subdodávateľské reťazce a technologické know-how. Projekt je tiež v súlade s medzinárodnými záväzkami na znižovanie emisií a národnými strategickými dokumentmi. Nezrealizovanie projektu by podľa ministerstva ohrozilo energetickú bezpečnosť Slovenska po roku 2040.