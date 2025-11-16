Premiér východonemeckej spolkovej krajiny Sasko Michael Kretschmer uviedol, že Nemecko by malo mať záujem o obnovenie dodávok energie z Ruska po nastolení prímeria na Ukrajine.
Ako uviedol v rozhovore pre Funke Media Group, podľa neho Európa potrebuje energiu za dostupné ceny, a preto by sa Rusko malo „z dlhodobého hľadiska opäť stať obchodným partnerom – bez vytvorenia novej závislosti“. Kretschmer zároveň kritizoval nemecké odmietanie jadrovej energie, pričom poukázal na fakt, že Rusko je hlavným dodávateľom jadrových tyčí pre reaktory.
Saský premiér vyjadril podporu Ukrajine, no zdôraznil, že Nemecko potrebuje pre svoju bezpečnosť lacné zdroje energie, a preto je dôležité v budúcnosti obnoviť hospodárske vzťahy s Ruskom.
Kretschmerovo vyhlásenie vyvolalo búrlivú diskusiu, vrátane kritiky zo strany členov jeho vlastnej strany – Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU). Expert na zahraničnú politiku CDU Roderich Kiesewetter jeho návrh ostro odmietol a označil ho za „absurdný“, keďže Rusko denne bombarduje ukrajinské domy a energetickú infraštruktúru. Podľa Kiesewettera „sú takéto vyhlásenia kontraproduktívne a bezpečnostno-politicky nezmyselné“.
Periodikum abendblatt.de poznamenáva, že Kretschmer už niekoľkokrát vyjadril podobný postoj k ruským energetickým zdrojom, pričom jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď vedenie krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) diskutuje o kontaktoch s Ruskom.