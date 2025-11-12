Peking potichu buduje „tieňovú flotilu“ tankerov na dovoz ruského LNG, môže tak Putinovi pomôcť obchádzať sankcie

Čína v tichosti buduje „tieňovú flotilu“ tankerov na dovoz ruského skvapalneného zemného plynu (LNG), na ktorý sa vzťahujú americké sankcie. Ako informuje web united24media.com s odvolaním sa na Bloomberg, tento krok by mohol pomôcť Moskve obchádzať západné sankcie a zároveň posilniť energetické a politické väzby s Pekingom.
Najväčší svetový dovozca energií už teraz nakupuje veľké objemy ruského plynu dodávaného cez plynovody, často za zvýhodnené ceny, no teraz rozširuje aj námorné dodávky s cieľom diverzifikovať zdroje a posilniť partnerstvo s Moskvou.
Kľúčový pilier ruskej energetickej stratégie
Po strate tradičných európskych trhov je vývoz LNG pre ruského prezidenta Vladimíra Putina kľúčovým pilierom ruskej energetickej stratégie.
Ukrajinci priblížili, koľko plynu majú v zásobníkoch. Postačí to na vykurovaciu sezónu?
Hoci je projekt zatiaľ v počiatočnej fáze, údaje o lodnej doprave naznačujú, že vlastníctvo a pohyb čínskych plavidiel začínajú kopírovať vzorce známe z prepravy ruskej ropy, pri ktorej Moskva využíva neformálnu globálnu sieť tankerov na obchádzanie západných sankcií.
Budovanie „tieňovej flotily“
Rusko údajne začalo budovať vlastnú „tieňovú flotilu“ na prepravu LNG, ktorú tvorí viac než tucet lodí registrovaných pod schránkovými spoločnosťami od Ruska po Indiu, už minulý rok. Tento krok sa časovo zhoduje so sprísnením amerických a európskych sankcií na export ruských energetických surovín uvalených v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.
Môže Slovensko naďalej počítať s ruskou ropou? Zrejme áno, keďže Slovnaft je dcérou maďarského MOLu
Vzhľadom na náročnejšie podmienky prepravy skvapalneného plynu v porovnaní s ropou je budovanie takejto „tieňovej flotily“ komplikovanejšie. Kým na svete operuje približne 8-tisíc ropných tankerov, celkový počet tankerov na prepravu skvapalneného plynu je menej než 800 lodí, čo sťažuje ich utajenie.