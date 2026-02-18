Energetickí regulátori z celého sveta sa stretnú v Bratislave na konferencii ERRA

Organizáciu výročnej konferencie označil za veľkú česť a signál, že slovenská regulácia kráča správnym smerom.
Norbert Deák
Redaktor ekonomickej redakcie a portálu SITA Energetika
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Jozef Holjenčík
Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: archívne, SITA.
Slovensko Energetika všeobecne Ekonomika z lokality Slovensko

Výročná konferencia Asociácie energetických regulátorov regiónu (ERRA) sa 27. a 28. apríla 2026 uskutoční v Bratislave. ÚRSO uvádza, že podujatie patrí medzi najvýznamnejšie svetové konferencie v oblasti energetiky a tento rok sa koná pri 25. výročí založenia ERRA.

Konferencia združuje regulátorov, odborníkov a lídrov energetiky z celého sveta, ktorí budú diskutovať o smerovaní energetickej politiky a regulácie. Predseda ÚRSOJozef Holjenčík v tejto súvislosti uviedol, že „v Bratislave sa stretnú tí, ktorí určujú trendy a pravidlá svetovej energetiky pre nasledujúce roky“. Organizáciu výročnej konferencie označil za veľkú česť a signál, že slovenská regulácia kráča správnym smerom.

ÚRSO zároveň pripomenul, že podujatie sa koná pod záštitou predsedu vlády SRRoberta Fica a vníma ho ako príležitosť na posilnenie dôvery verejnosti v reguláciu, ako aj na odbornú výmenu názorov v meniacom sa energetickom prostredí. Konferencia má podľa úradu prispieť aj k prezentácii Bratislavy ako významného kultúrneho a spoločenského centra a potvrdiť postavenie Slovenska v medzinárodnej energetickej komunite.

Viac k osobe: Jozef HoljenčíkRobert Fico
Firmy a inštitúcie: ÚRSO Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Okruhy tém: Konferencia Predseda ÚRSO Premiér Slovenskej republiky regulátori
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk