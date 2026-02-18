Energetickí regulátori z celého sveta sa stretnú v Bratislave na konferencii ERRA

Výročná konferencia Asociácie energetických regulátorov regiónu (ERRA) sa 27. a 28. apríla 2026 uskutoční v Bratislave. ÚRSO uvádza, že podujatie patrí medzi najvýznamnejšie svetové konferencie v oblasti energetiky a tento rok sa koná pri 25. výročí založenia ERRA.
Konferencia združuje regulátorov, odborníkov a lídrov energetiky z celého sveta, ktorí budú diskutovať o smerovaní energetickej politiky a regulácie. Predseda ÚRSOJozef Holjenčík v tejto súvislosti uviedol, že „v Bratislave sa stretnú tí, ktorí určujú trendy a pravidlá svetovej energetiky pre nasledujúce roky“. Organizáciu výročnej konferencie označil za veľkú česť a signál, že slovenská regulácia kráča správnym smerom.
ÚRSO zároveň pripomenul, že podujatie sa koná pod záštitou predsedu vlády SRRoberta Fica a vníma ho ako príležitosť na posilnenie dôvery verejnosti v reguláciu, ako aj na odbornú výmenu názorov v meniacom sa energetickom prostredí. Konferencia má podľa úradu prispieť aj k prezentácii Bratislavy ako významného kultúrneho a spoločenského centra a potvrdiť postavenie Slovenska v medzinárodnej energetickej komunite.