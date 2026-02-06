Vysoké ceny energií dusia priemysel, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví navrhuje konkrétne riešenia

ÚRSO analyzovalo možnosti podpory energeticky náročného priemyslu.
Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Jozef Holjenčík, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Foto: archívne, SITA/Tomáš Bokor.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vypracoval analýzu možností podpory energeticky náročných podnikov (ENP) a celého priemyslu na Slovensku. ENP považuje za kľúčovú súčasť hospodárstva, keďže významne prispievajú k zamestnanosti, prosperite, exportu aj stabilite subdodávateľských reťazcov.

Rast cien energií zhoršuje konkurencieschopnosť

„Prudký rast cien energií na spoločnom trhu EÚ, kde ENP zo Slovenska navyše musia nakupovať elektrinu drahšie ako ich konkurenti zo západnej Európy, výrazne zhoršuje ich konkurencieschopnosť. Podpora zo strany štátu je preto nevyhnutná,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Analýza prináša prehľad systému pomoci v niektorých štátoch a identifikuje možnosti podpory v súlade s legislatívou SR a pravidlami štátnej pomoci Európskej komisie. Posudzuje reálne uskutočniteľné opatrenia, medzi nimi úpravy poplatkov za TPS a TSS, zavedenie tolerancie odchýlky pre ENP či zmeny v platbách za rezervovanú kapacitu.

Slovensko je podľa ÚRSO pozadu

Riešenia zahŕňajú aj možnosti štátnych záruk, podporu veľkých odberateľov plynu, oddelenie cien elektriny od cien plynu, zvýhodnenie investícií do energetickej efektívnosti a maximálne využitie nepriamych kompenzácií CO₂. „Bohužiaľ, Slovensko je v porovnaní s viacerými členskými štátmi EÚ v prijímaní opatrení dlhodobo výrazne pozadu. Účinné riešenia si vyžadujú koordináciu vlády SR a spoluprácu rezortov napríklad hospodárstva, financií, životného prostredia a ÚRSO,“ dodal Holjenčík.

ÚRSO uviedlo, že víta pozitívne signály vlády SR k iniciatíve a analýzu predkladá ako podklad pre ďalšie rozhodovanie štátu o stabilizácii priemyslu a energetickej bezpečnosti Slovenska.

