Szijjártó: Maďarsko a Slovensko žiadajú Chorvátsko o prepravu ruskej ropy cez Adriu

Maďarsko spoločne so Slovenskom požiadalo Chorvátsko o umožnenie prepravy ruskej ropy cez ropovod Adria. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó tvrdí, že ide o postup podľa záväzných európskych pravidiel v situácii, keď je tok ropy cez ropovod Družba smerom na Maďarsko obmedzený.
Čo umožňujú európske pravidlá?
Szijjártó v príspevku na Facebooku uviedol, že Ukrajina z politických dôvodov nepovoľuje prepravu ropy smerom do Maďarska cez ropovod Družba. Zároveň argumentoval, že európske pravidlá umožňujú Maďarsku a Slovensku nakupovať ruskú ropu aj po mori, ak sa potrubná preprava stane nemožnou.
Chorvátsko odmietlo žiadosť Maďarska a Slovenska prepravovať ruskú ropu cez ropovod Adria
„Ukrajinci z politických dôvodov nepovoľujú prepravu ropy smerom do Maďarska cez ropovod Družba. Európske pravidlá hovoria jasne: ak sa pre Maďarsko a Slovensko stane potrubná preprava nemožnou, tieto dve krajiny môžu nakupovať ruskú ropu aj prostredníctvom mora. Preto sme spoločne so Slovákmi požiadali chorvátsku vládu, aby v súlade so záväznými európskymi pravidlami umožnila prepravu ruskej ropy,“ uviedol Szijjártó.
MOL žiada uvoľniť strategické zásoby
Podľa šéfa maďarskej diplomacie nejde o žiadosť, o „láskavosť“, ale o požiadavku, aby Chorvátsko dodržiavalo záväzné európske pravidlá. Ropovod Adria má podľa neho slúžiť ako doplnková trasa k hlavnému ropovodu prichádzajúcemu z východu.
Chorvátsko reaguje na Szijjártóa: Pomôžeme s dodávkami ropy, no len v súlade s právom EÚ a OFAC
Hoci Adria sama osebe nedokáže plne zásobovať Maďarsko a Slovensko, môže podľa Szijjártóa dočasne nahradiť výpadok alebo obmedzenie dodávok z východu. Minister zároveň vyzval Chorvátsko, aby vo verejnej komunikácii „nezamieňalo rôzne dimenzie a aby sa správalo v súlade so záväznými európskymi pravidlami, ktoré sa naň vzťahujú“.
V tejto súvislosti skupina MOL uviedla, že sa obrátila na maďarské Ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy po tom, čo od 27. januára 2026 neprúdi ropa cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko.
Spoločnosť zároveň začala zabezpečovať dodávky surovej ropy po mori, pričom prvé zásielky majú doraziť začiatkom marca do chorvátskeho prístavu Omišalj. MOL upozornil, že ak sa dodávky z východného smeru v najbližších dňoch neobnovia, „v Maďarsku môže byť v prvej fáze potrebné uvoľniť približne 250-tisíc ton strategických zásob ropy“.