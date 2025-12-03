Štefunko kritizuje vládnu energopomoc, podľa poslanca obchádza ľudí v podnájmoch aj domácnosti s tuhým palivom

Štefunko poukazuje na to, že až 90 percent Slovákov je v zložitej situácii, čo ukazuje, že navrhovaná pomoc je zbytočne rozptýlená a nie je cielená na tých, ktorí ju skutočne potrebujú.
Podpredseda Progresívneho Slovenska a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitostiIvan Štefunko kritizuje pomalosť a nedostatočnú adresnosť vládneho plánu energopomoci. Podľa neho vláda pracovala dva roky na príprave plánu, ktorý nakoniec nebol adekvátny a nevyhnutne nevyriešil problémy najchudobnejších obyvateľov.

Štefunko poukazuje na to, že až 90 percent Slovákov je v zložitej situácii, čo ukazuje, že navrhovaná pomoc je zbytočne rozptýlená a nie je cielená na tých, ktorí ju skutočne potrebujú. Kritizuje najmä to, že pomoc nie je určená pre najchudobnejších, ktorí vykurujú domy tuhými palivami, a tiež mnohých ľudí žijúcich v podnájmoch. Títo obyvatelia, ktorí nemajú vlastné bývanie, ostanú podľa Štefunka často odkázaní na majiteľov bytov, ktorí môžu rozhodnúť, či pomoc premietnu do zvýšenia nájomného.

Naopak, pomoc môže dostať aj určitá časť majiteľov firiem, ktorí si nevyplácajú dividendy alebo si vyplácajú len minimálnu mzdu, čo podľa Štefunka vôbec nie je férové. Zdôraznil, že v pláne chýba skutočná sociálna dimenzia a adresnosť, pretože vláda ignoruje rodiny v núdzi, pričom pomoc zdanlivým bohatším je dotovaná z daní všetkých občanov.

Progresívne Slovensko opakovane navrhovalo zavedenie príspevku na bývanie, ako je to v Česku, ktorý by podľa neho bol účinnejším a zároveň lacnejším riešením než súčasný návrh vlády.

