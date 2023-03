Jadrové palivo bude elektrárňam pravdepodobne dodávať americký Westinghouse, rokujú aj s ďalšou spoločnosťou

Slovenské elektrárne (SE) vypísali tender na dodávku jadrového paliva od alternatívneho dodávateľa. S veľkou pravdepodobnosťou ním bude americký Westinghouse. Uviedol to generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček vo štvrtok na tlačovej konferencii v Atómovej elektrárni Mochovce. Cieľom je diverzifikácia dodávateľov paliva.

Tender je už podľa Strýčka takmer uzavretý. „Zároveň jednáme so spoločnosťou Framatome, s ktorou chceme uzavrieť zmluvu o vývoji nového alternatívneho paliva. Nechceme ísť totiž z jednej závislosti do druhej, ale chceme mať viac alternatív do budúcnosti,“ zdôraznil Strýček.

Atómová elektráreň Mochovce v súčasnosti používa ruské jadrové palivo, ktoré je zabezpečené na tento a budúci rok.