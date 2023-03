Tretí blok v Mochovciach zvýšil výkon na 55 percent, lacnejšia elektrina pre domácnosti bude do roku 2027

aktualizované 30. marca 12:44

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce zvýšil od nedele výkon na 55 %. Od 31. januára už dodal do siete viac ako 150 gigawatthodín elektrickej energie.

Informoval o tom minister hospodárstva Karel Hirman vo štvrtok na tlačovej konferencii v Atómovej elektrárni Mochovce. „Už sme na úrovni, ktorá veľmi dobre preveruje celý systém a výrobný cyklus elektrickej energie, aby mohol už čoskoro dostať povolenie na prevádzku,“ povedal Hirman.

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček predpokladá, že plný výkon dosiahne tretí blok pred letom, zhruba v priebehu mája – júna. Minister Hirman zároveň informoval, že sa vláda s akcionármi Slovenských elektrární dohodla na predĺžení memoranda o dodávke elektriny pre štátom definované skupiny odberateľov.

Nízke ceny do roku 2027

Slovenské elektrárne budú podľa jeho slov dodávať elektrickú energiu do siete za bezkonkurenčne nízke ceny do roku 2027. Za to majú od vlády garantované, že vláda nebude zavádzať nové dane, poplatky a regulácie, ktoré by sa dotkli Slovenských elektrární.

Podľa šéfa rezortu hospodárstva to zabezpečí stabilné prostredie pre dostavbu štvrtého bloku Mochoviec a pomôže dostať spoločnosť SE z extrémneho zadĺženia do zdravej kondície. Implementačná zmluva o dodávke elektriny pre domácnosti je už vo finálnom štádiu, v najbližších dňoch ju zašlú do Bruselu na notifikáciu.

„Pre domácnosti je cenová krivka jemne stúpajúca, pretože musí odrážať trhové fundamenty, ktoré sú potom akceptovateľné aj Bruselom, ale je výrazne výhodnejšia ako by bola, keby sa podpísal klasický komerčný kontrakt,“ podčiarkol Hirman.

Požiadavka Európskej komisie

Ako ďalej dodal, na zmluve týkajúcej sa ostatných kategórií odberateľov začínajú teraz pracovať a bude musieť rovnako prejsť notifikačným procesom v Bruseli. „Táto zmluva bude oveľa zložitejšia a citlivejšia, pretože tam bude otázka štátnej pomoci,“ podotkol Hirman.

Pre tento rok a pre rok 2024 predstavuje dodávka elektriny pre domácnosti šesť terawatthodín a aj cenový strop bude rovnaký. Od roku 2025 sa objem pre domácnosti mierne zníži na 5,5 terawatthodín s cieľom motivovať k úsporám, čo je požiadavkou Európskej komisie.

Podľa Hirmana sa čakalo na to, ako začne nabiehať tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce. „Keďže už teraz máme 55-percentnú hodnotu, tak máme istotu, že síce nedôjde v plnej miere k dodaniu dohodnutého objemu elektriny pre tento rok, ale je tam dohoda, akým spôsobom SE vykompenzujú nedodávku pre svojho obchodného agenta, ktorým je Slovenský plynárenský priemysel,“ doplnil minister.