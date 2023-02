Polícia stále vyšetruje podvody v Slovenských elektrárňach, obvinení zostávajú aj bývalí talianski manažéri

V Slovenských elektrárňach polícia stále nedokončila vyšetrovania z podozrenia spáchania viacerých trestných činov. Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová, bývalí najvyšší predstavitelia Slovenských elektrární z Talianska sú stále slovenskou políciou obvinení.

Obaja talianski manažéri P. R. a N. C. mali podľa pôvodných informácií spôsobiť slovenskému dominantnému výrobcovi elektriny škodu vo výške 22 miliónov eur. Obvinení sú už od marca 2019.

„Bolo vznesené obvinenie osobám P. R. a N. C., a to pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spáchaného spolupáchateľstvom. Obvinení P. R. a N. C. sú stíhaní na slobode,“ dodala Bárdyová.