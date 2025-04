Nejde tu iba o názor Slovenska, hovorí Fico o obnovení toku plynu cez Ukrajinu - VIDEO

Obnovenie toku plynu cez Ukrajinu by malo byť podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v záujme celej EÚ.

Slovenský predseda vlády to uviedol po stretnutí s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom v Záhrebe. Fico poďakoval chorvátskemu partnerovi za ponuku v súvislosti so spoluprácou v oblasti energetiky a požiadal ho, aby podporil ambíciu SR obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu.

Fico pripomenul, že už tu nejde iba o názor Slovenska, ale už aj mnohé iné západné firmy hovoria, že pokiaľ sa neobnoví tok plynu z východu na západ, nebudeme schopní konkurovať. „Preto by obnovenie toku plynu cez Ukrajinu malo byť v záujme celej EÚ,“ vyhlásil Fico.

Hospodárska spolupráca

Predseda vlády súčasne vyzdvihol, že obe krajiny majú mimoriadne nízku nezamestnanosť. „Slovenské hospodárstvo potrebuje v súčasnosti od 100 do 150-tisíc zamestnancov zo zahraničia, čo vytvára tlak na vládu SR, aby sme pripravili príslušnú legislatívu na urýchlenie procesu príchodu týchto ľudí,“ doplnil premiér.

Ako pokračoval, Slovensko a Chorvátsko sa môže sústrediť na efektívnejšiu hospodársku spoluprácu. Chorvátsky premiér Plenkovič podotkol, že sa hospodárska výmena medzi obomi krajinami zlepšuje a činí viac ako 1,5 miliardy eur, čo je podľa neho dobrý základ pre ekonomické vzťahy. Premiér Fico súčasne navrhol, aby sa sústredili na jeden či dva veľké projekty, ktoré by vzájomne presadzovali.

Nelegálna migrácia

Premiéri diskutovali aj na tému nelegálnej migrácie. Fico ocenil prácu Chorvátska, ak ide o ochranu schengenskej hranice, ktorá sa týka Bosny a Hercegoviny. Premiér podotkol, že táto hranica je desaťnásobne dlhšia než je hranica Slovenska s Ukrajinou.

Chorvátsky premiér informoval aj o nasadení príslušníkov ozbrojených síl a policajtov na hraniciach. Slovenský premiér ubezpečil Plenkoviča, že v prípade potreby, a ak o to bude záujem, SR je pripravená poskytnúť technickú, materiálnu, finančnú aj personálnu pomoc. Premiér Fico súčasne zdôraznil, že nelegálna migrácia sa nedá riešiť vo vnútri EÚ.

„Už teraz máme vo vnútri EÚ štyri milióny nelegálnych migrantov, s ktorými si nevieme poradiť. Musíme to riešiť na hraniciach mimo schengenského priestoru,“ dodal predseda vlády.

Podpora vstupu krajín západného Balkánu do Únie

Slovenský premiér v Záhrebe opätovne deklaroval, že SR podporuje vstup krajín západného Balkánu do EÚ. Čo však odmieta, je dvojaký meter pri prijímaní krajín do EÚ. Stojí si tak za tým, že podmienky vstupu musia byť pre všetkých rovnaké, pričom vstup do EÚ má byť umožnený len krajinám, ktoré podmienky splnia.

Témou rokovania premiérov bol aj rozpočet EÚ do roku 2034. Plenkovič spresnil, že si obe krajiny prajú, aby bol tento rozpočet zameraný na kohéznu a poľnohospodársku politiku. Podľa Fica by v tejto súvislosti bolo vhodné zorganizovať fórum diplomatického charakteru, kde by toto krajiny s rovnakým názorom mohli prezentovať a vytvárať tak tlak na príslušné inštitúcie EÚ.

Obranyschopnosť Európy

Predsedovia vlády hovorili aj obranyschopnosti Európy. „Nemám rád, keď niekto hovorí o vyzbrojovaní Európy. Toto nemá byť o vyzbrojovaní Európy, ale o zvyšovaní obranyschopnosti pred prípadnými nebezpečenstvami,“ zdôraznil Fico, ktorý súčasne pripomenul, že SR chce byť súčasťou novej bezpečnostnej štruktúry, ktorá sa tvorí vrámci Európy.

Súčasne si je vedomý, že to bude vyžadovať aj zvyšovanie výdavkov do obrany. Opätovne však uviedol, že SR má podmienku, aby časť zdrojov na posilnenie bezpečnosti EÚ bola použitá aj na projekty duálneho určenia. Premiér súčasne podotkol, že medzi Slovenskom a Chorvátskom by mohla byť dobrá spolupráca, ak ide o zbrojársky priemysel.