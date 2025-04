Ak chce Európa lacnejšie energie, mala by sa zamerať na jadrovú energiu. Vietor ani slniečko nás podľa Kovandu nespasia - VIDEO

Jadrová energia by mala mať väčší priestor v Európskej únii. Teda aspoň pokiaľ chceme mať v budúcnosti lacnejšie energie. Myslí si to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

„Myslím si, že elektrina z jadra by mala mať väčší priestor v Európskej únii. Vieme ale, že sa stále vedú debaty o tom, či je to špinavý alebo čistý zdroj. Zdá sa, že teraz majú navrch tí, ktorí tvrdia, že ide o čistý zdroj,“ povedal v rozhovore pre portál SITA Energetika Kovanda.

Neistota obnoviteľných zdrojov

Problémom podľa neho je, že stále existuje v Európe veľa hlasov odmietajúcich jadro. „Hovoria, že skúsme niečo iného, skúsme ten plyn a tie obnoviteľné zdroje vietor, slniečko. No áno, ale problém týchto zdrojov je, že nie sú riaditeľné. Proste ste odkázaný na to počasie. Nebude počasie, nebude ani elektrina. V letných mesiacoch je slnka priehrštie, no tak tá elektrina je na trhoch za záporné ceny. To znamená, že dochádza k preťažovaniu siete, nie je o tú elektrinu záujem. V zimných mesiacoch, keď je pod mrakom a nefúka vietor, tak je zase elektriny nedostatok. V novembri napríklad Nemci boli vo vážnom probléme a brali elektrinu od Švédov, ktorí im odkázali, že nemôžu takto riešiť svoju neblahú energetickú situáciu,“ vysvetlil Kovanda, podľa ktorého Nemci si za svoju situáciu môžu sami, keďže sa rozhodli zatvoriť všetky svoje jadrové elektrárne.

„Pokiaľ je to technicky možné, a u niektorých nemeckých jadrových elektrární to údajne možné je, tú prevádzku treba obnoviť. Som aj za výstavbu nových a nových jadrových blokov v Európe,“ konštatoval Kovanda.

Energetická roztrieštenosť Európskej únie

Problémom Európskej únie je aj fakt, že energetické sústavy v jednotlivých krajinách EÚ sú veľmi roztrieštené. Zjednotenie energetických sústav a následné jednotné vystupovanie EÚ pri energiách by tiež mohli priniesť lacnejšie energie. Ide však podľa Kovandu o veľmi zložitý politický problém, keďže politici sa stále riadia heslom bližšie košeľa ako kabát a riadia sa tým, čo im hovoria ich vlastní voliči.

„Takže na papieri si môžeme ako ekonómovia predstaviť hocičo. Ale otázkou je tá spoločenská, kultúrne-historická, politická realita. A tam už je to oveľa zložitejšie,“ podotkol Kovanda, podľa ktorého medzi krajinami EÚ sú stále veľké rozdiely.

„Skôr to vidím na to, že sa zatiaľ vytvoria nejaké bloky napríklad typu Španielsko a Portugalsko. Iný blok môže vzniknúť napríklad v Beneluxe, alebo blok Nemecka a Českej republiky. Ale, že by sa energeticky zjednotila celá Európska únia, to si myslím nie je záležitosť, ktorá je na programe dňa v najbližších rokoch. Možno ani v najbližších desaťročiach,“ konštatoval Kovanda.