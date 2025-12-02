Energetika sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. OZE lámu rekordy a batériové úložiská čaká štvornásobný rast

Európa prechádza rozsiahlou energetickou transformáciou, ktorej cieľom je nielen naplniť ekologické ambície, ale aj zaistiť konkurencieschopnosť, energetickú nezávislosť a spoľahlivosť dodávok energie.
Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje každoročné rozšírenie kapacít obnoviteľných zdrojov energie (OZE) o približne 100 GW, čo si podľa odhadov vyžiada investície rádovo sto miliárd eur. S tým, ako rastie podiel OZE, narastá aj potreba efektívneho a bezpečného uskladnenia energie, a to cez batériové úložiská.
V najnovšej analýze odborníčky vyvolala pozornosť otázka, do akej miery sa OZE využívajú v EÚ a na Slovensku, aký pokrok sa dosiahol pri výstavbe batériových úložísk a prečo investície do nich môžu predstavovať jedinečnú investičnú príležitosť.
Tri hlavné oblasti správy
V prvej časti správy sa dozviete, ktoré krajiny v EÚ prevádzajú najvyšší podiel energie z OZE a ako si vedie Slovensko. Druhá časť sa zaoberá potrebnou úrovňou investícií do zelenej energetiky v nasledujúcich rokoch. Tretia časť zhŕňa dôvody, prečo batériové úložiská zaznamenávajú prudký rast. Nakoniec správa rozoberá, či sa investície do obnoviteľných zdrojov a batériových systémov oplatia a aké príležitosti prinášajú.
V mnohých krajinách EÚ podiel energie z OZE v roku 2023 výrazne prevýšil priemernú úroveň únie, pričom špičku predstavujú Švédsko (66,4 % podiel OZE), Fínsko (50,8 %) či Dánsko (44,4 %). Zaujímavé postavenie majú aj niektoré krajiny strednej a východnej Európy ako Lotyšsko, Estónsko, Litva alebo Rumunsko, ktoré výrazne predbehli Slovensko.
EÚ dosiahla v roku 2023 podiel OZE približne 24,6 %. Na Slovensku však štatistiky pre 2023 vykazovali podiel len približne 17,0 %, čo svedčí o dlhotrvajúcej stagnácii a zaostávaní za priemerom Únie.
Prečo potrebujeme batériové úložiská
Ak chceme, aby „zelená transformácia“ obstála, rast OZE musí byť sprevádzaný rozvojom úložísk energie. V roku 2024 bolo v Európe inštalovaných 21,9 GWh batériových systémov na skladovanie energie (BESS), čo znamená jedenásty po sebe idúci rekordný rok. Celková kapacita batérií tak dosiahla 61,1 GWh.
Odhady predpokladajú, že v roku 2025 by mohla pribudnúť ďalšia kapacita 29,7 GWh, čo by predstavovalo medziročný nárast o 36 %. Podľa konzervatívnych scenárov sa očakáva, že do roku 2030 sa kapacita batériových úložísk v Európe štvornásobne zvýši. Optimistickejšie prognózy hovoria dokonca o možnom šesťnásobnom až osemnásobnom raste.
Ceny batérií klesajú, technológie napredujú
Rast obľúbenosti batériových úložísk podporuje aj klesajúca cena lítium-iónových batérií. V roku 2024 dosiahla priemerná cena 115 USD/kWh, čo predstavuje medziročný pokles približne 20 %, najvýraznejší od roku 2017. K tomu prispeli technologické inovácie, zlepšené chemické zloženie batérií a nižšie ceny základných surovín vrátane lítia. Prechod od technológií NMC a NCA smerom k lacnejším a výkonnejším batériám typu LFP výrazne zlepšil ekonomiku batériových systémov.
Vďaka týmto trendom, energetickej transformácii, rastu OZE, potrebe spoľahlivého uskladnenia energie, prudkému rozvoju batériových systémov a znižujúcim sa nákladom na batérie, sa investície do obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk javia ako veľmi atraktívna a perspektívna príležitosť.