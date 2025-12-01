Ropné pole na juhu Iraku od ruského Lukoilu prevezmú Američania

Iracké ministerstvo ropného priemyslu v pondelok oznámilo, že vyzvalo americké spoločnosti, aby sa uchádzali o ropné pole Západná Kurna 2, kde roky ťažila ruská spoločnosť Lukoil.
Ministerstvo ropného priemyslu Iraku vo vyhlásení uviedlo, že prijalo „všetky potrebné opatrenia na priame a exkluzívne vyzvanie niekoľkých veľkých amerických ropných spoločností… na predloženie ponúk“ na prevzatie správy ropného poľa Západná Kurna 2 v južnom Iraku, ktoré je jedným z najväčších ropných polí na svete. Predstaviteľ irackého ministerstva ropného priemyslu pre agentúru AFP povedal, že „víťaz preberie úlohu prevádzkovateľa namiesto Lukoilu“.
Ministerstvo dodalo, že „prevod správy ropného poľa Západná Kurna 2 na americkú ropnú spoločnosť by prospel vzájomným záujmom, posilnil by stabilitu globálneho trhu a udržal by produkciu ropy v Iraku“.
Niekoľko ropných expertov pre agentúru AFP uviedlo, že Lukoil by mohol nahradiť americký ropný gigant ExxonMobil, ale spoločnosť sa k tomu odmietla vyjadriť. ExxonMobil sa do Iraku vrátil v októbri po dvojročnej neprítomnosti.