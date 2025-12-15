SEPS investoval do modernizácie prenosovej sústavy rekordných 110 miliónov eur, ide o najvyššiu sumu za desať rokov

SEPS pokračuje v príprave projektovej dokumentácie a inžinierskych prác potrebných pre výstavbu a rekonštrukciu vedení s očakávaným vyšším čerpaním finančných prostriedkov v budúcnosti.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) tento rok investovala do modernizácie prenosovej sústavy takmer 110 miliónov eur, čo je najvyššia suma za posledných desať rokov.

Významné investície

Najväčší objem investícií vo výške 52,2 milióna eur smeroval do výstavby a modernizácie elektrických staníc, ktoré zabezpečujú dostatočnú prenosovú kapacitu a zvyšujú spoľahlivosť zásobovania jednotlivých oblastí. Informovala o tom hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová.

Druhým najvýznamnejším prínosom investícií sú informačné technológie (ICT), kde SEPS vynaložila 44,4 milióna eur na modernizáciu systémov a posilnenie kapacít, čo je kľúčové pre ochranu voči kybernetickým hrozbám, keďže spoločnosť je súčasťou kritickej infraštruktúry. Investície do bezpečnostných systémov dosiahli 8,2 milióna eur.

SEPS pokračuje v príprave projektovej dokumentácie

Investície do elektrických vedení boli v roku 2025 na úrovni 2,4 milióna eur, pričom SEPS pokračuje v príprave projektovej dokumentácie a inžinierskych prác potrebných pre výstavbu a rekonštrukciu vedení s očakávaným vyšším čerpaním finančných prostriedkov v budúcnosti.

Cieleným rozvojom prenosovej sústavy SEPS reaguje na neustále sa zvyšujúci význam elektroenergetickej infraštruktúry pri prebiehajúcej energetickej transformácii európskeho kontinentu,“ uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. Spoločnosť prevádzkuje 2 357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV a 690 km vedení s napätím 220 kV, ako aj 22 elektrických staníc. SEPS garantuje bezpečnú prevádzku sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu a cezhraničný prenos elektriny. Jediným akcionárom je Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR. SEPS je súčasťou Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E a podporuje integráciu trhov a cezhraničnú spoluprácu.

