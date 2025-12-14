Slovensko zvažuje podanie žaloby pre zákaz ruského plynu, dôvodom je porušenie subsidiarity

Slovensko zvažuje podanie žaloby pre zámer Európskej únie úplne sa odstrihnúť od dodávok ruského plynu. Uviedla to v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Žaloba by však podľa nej nebola podaná spoločne s Maďarskom, ale oba štáty by podali samostatné žaloby. SR by podľa Sakovej vo svojej žalobe namietala porušenie zásady subsidiarity.
„Európske právo hovorí, že ak na lokálnej úrovni vie štát lepšie rozhodovať o danej problematike, tak si môže rozhodnutia spraviť sám,“ vysvetlila Saková s tým, že energetická politika je zodpovednosťou jednotlivých členských štátov. „A ony si majú určovať, odkiaľ kúpia plyn, aký budú mať energetický mix a ako si zabezpečia bezpečnosť dodávok,“ doplnila ministerka.
Maďarsko a Slovensko sú podľa Sakovej najviac zasiahnuté rozhodnutím o odstrihnutí sa od ruských dodávok. „Pretože sme boli na začiatku plynovej rúry, teraz sme na konci,“ skonštatovala ministerka. Dodala, že byť na konci plynovej trasy znamená 30-percentné navýšenie cien.
Podľa opozičného poslanca Mariána Viskupiča (SaS) je diverzifikácia zdrojov plynu potrebná a je v našom záujme. „Slovenské záujmy nie sú ruský plyn a ruská ropa, ktoré objektívne nie sú lacné a vôbec nie najlacnejšie,“ zdôraznil poslanec. Plyn aj ropu by podľa neho malo byť možné dovážať z čo najväčšieho množstva zdrojov. „My nie sme na konci rúry, my sme v strede rúry. My vieme zo severu, zo západu, z východu, z juhu – vieme proste plyn doviesť z odkiaľkoľvek,“ vyhlásil Viskupič.
Poslanec uviedol príklad Českej republiky, ktorá už nedováža žiadnu ruskú ropu. „V Česku je aj benzín, aj nafta lacnejšie ako na Slovensku,“ uviedol Viskupič. Dodal, že nemá žiadny význam z hľadiska cien a už vôbec nie z hľadiska bezpečnosti závisieť len na ruskom plyne a ruskej rope.