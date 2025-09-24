Čína znižuje nákup väčšiny ruských surovín, zisky Moskvy výrazne klesnú

Peking optimalizuje štátne výdavky a diverzifikuje dovoz, čo znižuje konkurencieschopnosť ruských dodávateľov na čínskom trhu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Gas pipeline with Russian and China flag. Production and export of Russian gas to China
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Čína Aktuality Nezaradené z lokality Čína

Čínska vláda ukončila neoficiálne dotácie na dovoz ruskej medi a niklu, ktoré predtým kompenzovali logistické náklady a poskytovali ruským dodávateľom konkurenčnú výhodu.

Ako na oficiálnom webe uviedla Ukrajinská zahraničná spravodajská služba, tento krok je súčasťou širšej stratégie Číny zameranej na optimalizáciu štátnych výdavkov a diverzifikáciu dovozných tokov.

Tieto zmeny prichádzajú na pozadí všeobecného zníženia čínskeho dovozu väčšiny ruských surovín v prvom polroku 2025, vrátane ropy (-11 %), ropných produktov (-28 %), skvapalneného zemného plynu (-13 %) a dreva a uhlia (-10 %).

Peking zároveň aktívne investuje do ťažby medi a niklu v Indonézii, Afrike a Latinskej Amerike a snaží sa chrániť domáci trh pred cenovými výkyvmi spôsobenými ruskými kovmi, ktoré sa predávajú so zľavou z dôvodu západných sankcií.

Spomenuté zrušenie dotácií tak znižuje umelú výhodu ruských dodávateľov a pomáha stabilizovať ceny pre čínskych výrobcov.

„Pre ruské spoločnosti budú dôsledky hmatateľné. Konkurencieschopnosť ich kovov v Číne sa zníži a zisky najväčších producentov – ako sú Norilsk Nickel a Rusal – výrazne klesnú,“ tvrdí ukrajinská rozviedka.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas prejavu na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) vyjadril názor, že Čína by mohla ovplyvniť Rusko a prinútiť ho zastaviť vojnu, keďže Moskva je silne závislá od Pekingu, avšak Čína to zatiaľ nerobí.

Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: čínsko-ruské vzťahy Ruská ekonomika sankcie voči Rusku
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk