Čínska vláda ukončila neoficiálne dotácie na dovoz ruskej medi a niklu, ktoré predtým kompenzovali logistické náklady a poskytovali ruským dodávateľom konkurenčnú výhodu.
Ako na oficiálnom webe uviedla Ukrajinská zahraničná spravodajská služba, tento krok je súčasťou širšej stratégie Číny zameranej na optimalizáciu štátnych výdavkov a diverzifikáciu dovozných tokov.
Európska únia po výzvach Trumpa navrhuje urýchlené ukončenie dovozu ruského plynu
Tieto zmeny prichádzajú na pozadí všeobecného zníženia čínskeho dovozu väčšiny ruských surovín v prvom polroku 2025, vrátane ropy (-11 %), ropných produktov (-28 %), skvapalneného zemného plynu (-13 %) a dreva a uhlia (-10 %).
Peking zároveň aktívne investuje do ťažby medi a niklu v Indonézii, Afrike a Latinskej Amerike a snaží sa chrániť domáci trh pred cenovými výkyvmi spôsobenými ruskými kovmi, ktoré sa predávajú so zľavou z dôvodu západných sankcií.
Spomenuté zrušenie dotácií tak znižuje umelú výhodu ruských dodávateľov a pomáha stabilizovať ceny pre čínskych výrobcov.
Rusko mesačne získava od členských štátov NATO za ropu štyri miliardy dolárov
„Pre ruské spoločnosti budú dôsledky hmatateľné. Konkurencieschopnosť ich kovov v Číne sa zníži a zisky najväčších producentov – ako sú Norilsk Nickel a Rusal – výrazne klesnú,“ tvrdí ukrajinská rozviedka.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas prejavu na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) vyjadril názor, že Čína by mohla ovplyvniť Rusko a prinútiť ho zastaviť vojnu, keďže Moskva je silne závislá od Pekingu, avšak Čína to zatiaľ nerobí.