Čierne zlato je najlacnejšie za posledný polrok, Trump vytvára neistotu v podnikateľskom prostredí

Ceny ropy sa uplynulý týždeň konsolidovali v okolí 67 dolárov v prípade americkej zmesi WTI a na úrovni 70 dolárov u severomorského Brentu. Predstavuje to úrovne šesťmesačných miním. Aktuálne je cena ropy v medziročnom porovnaní nižšia o približne 17 percent.

Obchodná vojna a neistota

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, od začiatku roka stratila komodita viac ako šesť percent.

Podpisuje sa pod to zhoršovanie prospektov rastu americkej ekonomiky pre rastúce riziko vypuknutia plnohodnotnej obchodnej vojny po tom, ako americký prezident Donald Trump zavádza protekcionistické dovozné clá na významných obchodných partnerov na čele s Mexikom a Kanadou, teda susediacimi štátmi, ktoré následne reagujú odvetami.

Trh pritom podľa Pánisa dlho vnímal a dúfal, že Trump bude používať hrozbu ciel len ako vyjednávaciu páku a bude sa ich snažiť zobchodovať za americké záujmy ako nákup zbrojárskej techniky či komodít.

„No z tohto presvedčenia prichádza vytriezvenie, čo zvyšuje na trhu averziu voči riziku,“ dodal Pánis s tým, že stres a volatilita na trhu je vytváraný najmä tým, že obchodníci jednoducho prakticky každý deň čelia novým vyhláseniam o dovozných clách a odvetných opatreniach. V takomto prostredí je náročné odhadnúť ich (negatívny) dopad na ekonomický rast a infláciu.

„Trumpov prístup vytvára neistotu v podnikateľskom sektore výsledkom čoho bude opatrnosť pri investíciách, a obavy aj medzi spotrebiteľmi, čo bude znamenať spomalenie rastu spotreby. Súčasne trh vníma ako riziko aj ostatné opatrenia americkej DOGE agentúry, ktorá sa snaží zoštíhlovať brebujnený americký vládny aparát. Samo o sebe ide o dobré kroky, no z krátkodobého hľadiska môže nadmerná snaha o sekanie výdajov štátu spôsobiť bolesť v podobe pomalšieho ekonomického rastu,“ konštatoval Pánis.

Spotrebiteľská dôvera

Analytik upozorni na prvé náznaky spomaľovania americkej ekonomiky. Klesá biznis dôvera ako aj spotrebiteľská dôvera, čo bude podľa neho znamenať aj revíziu odhadov rastu americkej ekonomiky smerom nadol a tým pádom aj rastu dopytu po rope na nižšie úrovne.

„Prvé veľké americké banky na Wall Street ako Goldman Sachs, Morgan Stanley či JP Morgan už znižujú výhľad rastu miestnej ekonomiky smerom na tento rok pod dvojpercentnú métu. Čím bude dlhšie trvať, kým sa situácia okolo ciel vykryštalizuje, tým viac táto neistota napácha škôd a tým väčších revízií sa dočkáme,“ upozornil Pánis.

Geopolitický vývoj

Ceny ropy sú podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka naďalej ovplyvňované najmä geopolitickým vývojom na východ od nás a vývojom nového globálneho obchodu.

„Ruský prezident uviedol, že v zásade podporuje návrh USA na prímerie na Ukrajine, ale žiada o niekoľko objasnení a podmienok, ktoré zrejme vylučujú rýchle ukončenie bojov. USA na druhej strane nezrušia sankcie, kým sa nedohodnú na prímerí. Samotné vyhlásenie prímeria by na ceny ropy podľa nášho názoru nemalo až tak veľký vplyv, ak by to však znamenalo aj ústup západu od sankčnej politiky na Rusko,“ dodal Boháček s tým, že pokles cien by mohol byť na úrovni 8 % v podobe vymazania rizikovej prirážky.

Obavy z recesie

Iným faktorom vplyvu je podľa neho globálna obchodná vojna, ktorá spôsobuje výpredaje tzv. rizikových aktív na finančných trhoch, najmä akcií, a zároveň vyvoláva obavy z recesie.

Hrozby 200-percentných ciel na európsky alkohol zo strany USA a vôľa k európskej reciprocite pri takýchto opatreniach, sú stále väčším rizikom aj pre dopyt po rope. Medzinárodná energetická agentúra varovala, že globálna ponuka ropy by mohla v tomto roku prevýšiť dopyt o približne 600 tis. barelov denne.

„Náš krátkodobý výhľad pre ceny ropy je v túto chvíľu neutrálny. Možnosť prímeria na Ukrajine a obavy z ekonomickej recesie spôsobujúcej pokles reálneho dopytu po energiách, sú naklonené v prospech poklesu cien. Avšak, rýchlo sa meniace informácie vytvárajú na trhu kombinácie rôznych scenárov, pri ktorých je vývoj nemožné predikovať,“ uzavrel Boháček.