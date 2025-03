Svet je v obchodnej vojne. V novom svete bude rozhodovať vojenská sila a energetické bohatstvo

Svet sa ocitá v obchodnej vojne. Trumpove clá otriasajú svetom.

Ako uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, aktuálna obchodná vojna nemá v ére modernej globalizácie obdobu. Spojené štáty ako najväčšia ekonomika sveta používajú priemernú colnú sadzbu, ktorá je najvyššia od roku 1943. „A to je len začiatok,“ upozornil na sociálnej sieti Kovanda.

Na dovoz z Kanady a Mexika Donald Trump minulý týždeň zaviedol nové clo vo výške 25 %, s výnimkou dovozu energetických surovín z Kanady (na ne uplatní clo 10 %). Na Čínu potom uplatnil novú sadzbu 10 %, keď už na jej dovoz vo februári zaviedol nové, rovnako desaťpercentné clo. „A to Trump hrozí ďalším 25-percentným clom aj EÚ, pričom rovnako sľubuje clá na meď a drevo, už skôr zaviedol clá na oceľ a hliník,“ dodal Kovanda.

Sľuby o recipročných clách

Americký prezident rovnako sľubuje recipročné clá, ktoré by vyrovnali colnú úroveň pravdepodobne so všetkými krajinami sveta, pokiaľ na tovary uplatňujú vyššie clo ako USA. „Napríklad EÚ uplatňuje clo na americké osobné autá vo výške 10 %, zatiaľ čo USA má clo na tieto výrobky len 2,5 percenta. V rámci avizovanej reciprocity by tak Trump zvýšil clo štvornásobne,“ podotkol Kovanda.

Európska únia škodí USA

Európska únia podľa nedávnych slov Donalda Trumpa vznikla len preto, aby škodila USA, čo on nechce tolerovať. Ak by u takej ostrej rétoriky ostal, ťažko podľa Kovandu vsadiť na to, že na dovoz z EÚ uvalí clá len mierne a selektívne. „Skôr je potrebné počítať s plošnými clami. Plošné clá na dovoz z EÚ sú tak asi len otázkou času,“ myslí si Kovanda.

Ekonóm počíta s tým, že by EÚ zaviedla odvetné clá na dovoz z USA, ale išlo by o clá cielené. Novým clám by sa podľa Kovandu mal vyhnúť dovoz energetických surovín, najmä skvapalneného zemného plynu. Ide totiž o objemovo najväčšiu dovoznú položku EÚ vo vzťahu k USA.

Stávka na energeticky bohaté veľmoci

Ekonóm Kovanda sa pýta, prečo Trump clami napadá hlavne doterajších spojencov USA. „Washington vo svojej novej zahraničnej politike vsádza na fosílnu surovinovú základňu. Snaží sa nanovo si nakloniť energeticky bohaté ekonomiky, ako sú Rusko, Saudská Arábia a čiastočne aj Irán,“ dodal Kovanda.

Americký prezident Donald Trump tak podľa neho vsadil na veľmoci a ich fosílne energetické suroviny. Preto ho na Ukrajine zaujíma prakticky len ich nerastné bohatstvo. „A preto ho vlastne vôbec nezaujíma Európa, pretože tá už je na USA energeticky a navyše i vojensky závislá teraz, a to kvôli fiasku Green Dealu, antijadrovému postoju a nepremyslenej stávke na neriaditeľné obnoviteľné zdroje. Teda presnejšie, Európa ho zaujíma, ale len preto, že vraj Spojeným štátom škodí. S EÚ totiž majú USA ešte väčší schodok zahraničného obchodu ako s Mexikom, Kanadou alebo Čínou,“ zdôraznil Kovanda.

Dejiny bežia rýchlejšie

Dejiny v týchto dňoch bežia podľa neho rýchlejšie, než sme zvyknutí. V novom multipolárnom svete, kde nevyhnutne nastane útlm globalizácie a svetového obchodu, bude podľa Kovandu rozhodovať vojenská sila a vlastné energetické a nerastné bohatstvo. „USA už to pochopili, Európa zatiaľ nie…,“ konštatoval Kovanda.