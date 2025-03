Obchodníci sú čoraz viac znechutení z neistoty, ktorú vytvára prezident Trump

Pokles cien ropy sa v úvode marca zintenzívnil. Benchmark WTI sa obchodoval miestami na hranici 65 dolárov a severomorská ropa Brent padla na chvíľu až pod 68-dolárovú hranicu. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, v oboch prípadoch to predstavovalo najnižšie úrovne od decembra 2021.

Hoci sa ceny komodity následne skorigovali, na týždennej báze zaznamenala približne štvorpercentnú stratu. Hlavným faktorom, ktorý tlačil ceny ropy nadol, bol podľa Pánisa ťažko čitateľný spôsob výkonu hospodárskej politiky americkou administratívou v Bielom dome na čele s prezidentom Donaldom Trumpom. Obchodníci sú čoraz viac znechutení z neistoty, ktorú Trump vytvára okolo colnej politiky a s tým spojeným rizikom plnotučnej globálnej obchodnej vojny.

Oznámenie združenia OPEC+

„Trh jednoducho každý deň čelí novým, spravidla protichodným, vyhláseniam o amerických dovozných clách a ich úpravách, dodatočným výnimkách či odloženiam splatnosti, čo vytvára veľké otázniky a je nehostinné voči podnikateľskej sfére a aj spotrebiteľom. To sa následne pretaví do spomaleniu tempa nielen amerického, ale aj celosvetového ekonomického rastu s negatívnym dopadom na rast dopytu po rope,“ podotkol Pánis.

Dodatočným protivetrom pre americký ekonomický rast bude aj zoštíhľovanie amerických federálnych rozpočtových výdajov, ktoré sa realizuje prostredníctvom agentúry DOGE. Mínusom pre ropu bolo podľa Pánisa aj prekvapujúce oznámenie združenia OPEC+, že od apríla začne podľa pôvodných plánov s postupným ukončovaním dobrovoľných ťažobných škrtov. Hoci pôjde len o malé navýšenie ťažby, trh to vníma ako signál, že kartel je ochotný v neistých časoch zvyšovať ťažbu.

Zrušenie protiruských sankcií

„Navyše sa po trhu špekuluje, že Spojené štáty by mohlo čoskoro zrušiť protiruské (nielen) energetické sankcie, čo znižuje rizikovú prémiu v cene ropy. Nič na tom nemenia ani sčasti prekvapujúce Trumpove vyhlásenia, že silno zvažuje dodatočné sankcie voči Rusku, ak budú pokračovať jeho útoky voči Ukrajine,“ dodal Pánis.

Z širšieho uhľa pohľadu sa podľa neho na trhu začína rozprávať, že lídri Spojených štátov, Ruska a Saudskej Arábie, teda troch najväčších ťažiarov ropy na svete, dosiahli vzájomne výhodnú dohodu pre všetkých.

„Samozrejme ide len o špekulácie, no faktom je, že nedávno sa všetky tri ropné veľmoci stretli v Saudskej Arábii a bolo verejne oznámené, že rokovali aj na tému energií,“ konštatoval Pánis. V tomto kontexte je známe, že prezident Spojených štátov Trump požadoval čo najnižšie ceny ropy pre svoj elektorát.

Prísne americké sankcie

Pri úrovniach 60 až 70 dolárov dokážu byť americkí producenti stále celkom v zisku. Tieto úrovne sú však pomerne nízke z hľadiska fiškálneho pohľadu pre Saudskú Arábiu, ktorej by vyhovovali ceny nad 80 dolármi a vyššie ceny by sa hodili aj Kremľu.

„Je tak možné, že bol dosiahnutý kompromis, keď mohli Saudi s Rusmi súhlasiť s nižšími cenami výmenou za to, že krajiny mimo OPECu+ na čele s USA prestanú zvyšovať ťažbu a kradnúť mu podiel na trhu,“ dodal Pánis. Súčasne prísnejšie americké sankcie na Irán či Venezuelu budú podľa neho znamenať priestor pre zvýšenie ťažby Saudov a Rusov bez tlakov na pokles cien ropy.

A napokon Trump mohol Vladimírovi Putinovi okrem normalizácie vzťahov a biznisu s Ruskom ako aj saudskému korunnému princovi Mohamedovi Bin Salmanovi sľúbiť, že bude nakupovať ropu do vyprázdnených amerických strategických ropných rezerv, čo deklaroval aj v rámci predvolebných sľubov.

Zmena v americkej politike

„Ak by sa rezervy mali naplniť na úroveň roku 2010, v priebehu Trumpovo mandátu, denný dopyt po rope by to zvýšilo rádovo o 220-tisíc barelov, čo je ekvivalentom pätiny súčasného ročného rastu svetovej spotreby. Pri súčasných cenách by to amerických daňových poplatníkov stálo aspoň 22 miliárd dolárov,“ konštatoval Pánis.

Zmena v americkej zahraničnej a obchodnej politike bude podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka kľúčovým faktorom na trhu s ropou aj naďalej. „Myslíme si, že ropa má pri súčasných cenách priestor pre korekciu poklesov, ale začiatok rastového trendu neočakávame,“ uzavrel Boháček.