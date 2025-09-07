Ropa zaznemenala najväčší prepad za dva mesiace, stratila tri percentá za jediný týždeň

Komodita sa tak opäť obchoduje na dvojmesačných minimách z polovice augusta.
Ropa zastavila dvojtýždňovú sériu rastu a v uplynulom obchodnom týždni zaknihovala trojpercentnú stratu. To poslalo texaský benchmark WTI pod 62-dolárovú métu a severomorskú zmes BRENT k prahu 65-dolárovej hladiny. Komodita sa tak opäť obchoduje na dvojmesačných minimách z polovice augusta.

Ako uviedol pre SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, kľúčovým faktorom za stratami ropy boli očakávania trhu, že víkendové zasadnutie kartel OPEC+, ktorý má asi 50-percentný podiel na svetovej ťažbe, doručí ďalšie zvýšenie produkcie, po tom, čo od apríla zvýšil jej úroveň o približne 2,5 milióna barelov denne. „Trh tak bude dobre zásobený, keď ponuka mierne predbieha dopyt,“ dodal Pánis.

Slabnúci americký trh práce

Mínusom pre cenu ropy boli podľa neho aj čoraz presvedčivejšie signálny ochladzovania sa amerického pracovného trhu, čo podčiarklo najmä zverejnenie slabej tvorby pracovných miest podľa zverejneného augustového nonfarm payrolls reportu. To sa môže následne negatívne pretaviť aj do spotreby domácností, čo vyvoláva obavy ohľadne dynamiky rastu americkej ekonomiky s priamym dopadom aj na rast dopytu po rope.

Zintenzívňujúce sa ukrajinské dronové útoky na ruskú ropnú infraštruktúru, ktoré narúšajú exporty ruských ropných produktov na svetové trhy sa podľa Pánisa dostávajú postupne do úzadia podobne ako hrozba uvalenia amerických sekundárnych ciel na kupcov ruskej ropy.

Clá a geopolitika

Biely dom totiž zatiaľ uvalil sekundárne clá len na Indiu, ktorá však avizovala, že bude ruskú ropu ďalej nakupovať. Netrúfol si uvaliť sekundárne clá aj na Peking, aby si ho nepohneval pri prebiehajúcich rokovaniach o novom nastavení obchodných vzťahov.

Ako dodal analytik 365.bankTomáš Boháček, americká agentúra EIA oznámila, že zásoby ropy v USA vzrástli o 2,4 milióna barelov, čo je prekvapenie oproti očakávanému poklesu o 2 milióny a nad údajmi API (+0,6 milióna). Správa je vnímaná ako mierne „medvedia“, keďže rast zásob signalizuje slabší dopyt.

OPEC+ bude už v nedeľu rokovať o možnom ďalšom zvýšení ťažby od októbra, po tom, čo sa od apríla do septembra dohodol nárast o 2,2 mil. barelov denne (bpd) plus 300 tisíc bpd pre Spojené Arabské Emiráty. Medzitým v USA pribudlo viac žiadostí o podporu v nezamestnanosti, čo podporuje očakávania, že FED tento mesiac zníži sadzby o 0,25 bodu (cieľ 4,25–4,5 %).

Slabšie prognózy pre Európu

V Európe nemecké inštitúty znížili prognózu rastu na roky 2025–26, Japonsko a USA rokujú o znížení ciel na autá, a prezident Donald Trump vyzval Európu, aby prestala kupovať ruskú ropu. Moskva však posilňuje export do Číny (+2,5 mil. ton ročne cez Kazachstan). V rámci OPEC čelí Nigéria odstaveniu benzínovej jednotky v rafinérii Dangote (650-tisíc bpd) na 2–3 mesiace a Venezuela zvýšila export na 900-tisíc bpd, čo je 9-mesačné maximum vďaka novej licencii pre Chevron.

„Výhľad pre ceny ropy je podľa nás viac naklonený v smere ďalšieho poklesu, keďže zásoby ostávajú vysoké, ponuka a výhľad ponuky sú rastové a dopyt zaostáva za očakávaniami,“ konštatoval Boháček.

