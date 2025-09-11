Slovenská pomoc Ukrajine s dodávkami plynu neutícha, denne im posielame milióny kubíkov plynu

Slovensko naďalej pomáha Ukrajine s dodávkami zemného plynu. Plynovodom Vojany-Užhorod posielajú dodávatelia nášmu východnému susedovi zmietaného vojnou denne milióny metrov kubických plynu.
Ako vyplýva z informácií zverejnených slovenským prevádzkovateľom prepravnej siete, spoločnosťou Eustream, dodávky plynu zo Slovenska na východ neutíchli ani počas letných prázdnin, práve naopak. V júli smerovalo zo Slovenska na Ukrajinu denne zhruba 9 miliónov kubíkov plynu. V auguste sa dodávky znížili na 4 až 5 miliónov metrov kubických za deň. Podobné objemy posielame nášmu východnému susedovi aj počas prvých septembrových dňoch.
Vyhrážky premiéra Fica
Ukrajinci sa vrátili k odberaniu plynu zo Slovenska v máji. Vojanským plynovodom zo Slovenska na Ukrajinu vtedy denne smerovalo viac ako 5 miliónov kubíkov plynu.
Už vo februári a začiatkom marca sme pomohli Ukrajincom s dodávkami plynu. Denne vtedy prúdilo vojanským plynovodom zo Slovenska na Ukrajinu 4 až 5 miliónov kubíkov plynu. Niektoré dni pretieklo týmto plynovodom vyše 10 miliónov metrov kubických plynu, najviac to bolo 16 miliónov kubíkov plynu.
Ešte pred zhruba rokom sa Robert Fico vyhrážal stopnutím dodávok plynu zo Slovenska na Ukrajinu. K naplneniu jeho vyhrážok však doteraz nedošlo.
Slovenskému premiérovi vlády sa nepáčilo, a zrejme stále sa mu nepáči, postoj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v otázke obnovenia tranzitu plynu cez Ukrajinu, ktorý sa zastavil v prvý deň tohto roku. Fico sa stále nezmieril so zastavením tranzitu plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ.
Slovensko-ukrajinské energetické projekty
Plynovod vo Veľkých Kapušanoch je teda už takmer sedem mesiacov prázdny. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) stále deklaruje, že by chcel reinkarnovať plynovod Bratstvo. Prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP plus plánuje obnoviť tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a potom ďalej na západ.
Uvidíme však, ako sa k tejto otázke postaví nové vedenie SPP, keďže začiatkom marca odišiel z pozície šéfa štátnych plynárov Vojtech Ferencz. Ten mal v pláne tranzit plynu z východu na západ znova obnoviť už v jeseni tohto roku. K obnoveniu tranzitu plynu sa viackrát stretlo naše ministerstvo hospodárstva aj s predstaviteľmi Európskej komisie. Zatiaľ bez konkrétnejších výsledkov.
Zrejme o dodávkach plynu cez Ukrajinu na Slovensko a potom ďalej na západ hovoril s ukrajinským prezidentom aj Robert Fico. Detaily z ich stretnutia sme sa však nedozvedeli. Všetky spoločné slovensko-ukrajinské aj energetické projekty má riešiť spoločné zasadnutie slovensko-ukrajinskej vlády, niekedy v októbri tohto roku.