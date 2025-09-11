Súd zrušil povolenie na ruskú výstavbu jadrových blokov v Maďarsku

Súdny dvor EÚ vyhovel sťažnosti Rakúska a svoje rozhodnutie odôvodnil nejasnosťou, prečo Maďarsko uzavrelo zmluvu s ruským Rosatomom bez verejnej súťaže.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Generálny riaditeľ ruskej štátnej korporácie pre atómovú energiu Rosatom Alexej Lichačev (vľavo) a maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Peter Szijjártó na tlačovej konferencii v novembri 2023 po podpísaní harmonogramu výstavby nových blokov jadrovej elektrárne Paks. Foto: Archívne, Tamas Vasvar/MTI via AP
Najvyšší súd EÚ vo štvrtok zrušil rozhodnutie Európskej komisie (EK) schváliť rozšírenie jadrovej elektrárne v Maďarsku s ruskou pomocou a vyhovel tak sťažnosti Rakúska. Dva nové reaktory v elektrárni Paks južne od Budapešti má dodať ruská štátna spoločnosť Rosatom.

Maďarsko uzavrelo s Ruskom v roku 2014 dohodu, ktorá zahŕňala aj ruskú pôžičku vo výške 10 miliárd eur, ale práce sa oneskorili pre problémy s povoleniami a pandémiu Covid-19. Rakúsko podalo žalobu v roku 2018, ktorú nakoniec vo štvrtok podporil Súdny dvor Európskej únie (ECJ).

Súd vo vyhlásení uviedol, že EK mala overiť, či kontrakt s Rosatomom bol v súlade s pravidlami verejného obstarávania v Európskej únii. Rozhodnutie Komisie „nebolo dostatočne odôvodnené“, uviedol súd, pretože nie jasné, prečo Maďarsko uzavrelo zmluvu s Ruskom bez verejnej súťaže.

Maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka vo štvrtok povedal, že rozhodnutie ECJ nebráni Maďarsku v pokračovaní výstavby v jadrovej elektrárni Paks. „Keďže súd nezistil, že by schéma štátnej pomoci a postup verejného obstarávania boli nezákonné, neexistuje žiadna právna prekážka pre pokračovanie investície v elektrárni Paks podľa existujúceho harmonogramu,“ povedal novinárom.

Okruhy tém: maďarská jadrová elektráreň Paks rakúska sťažnosť Rosatom Súdny dvor EÚ
