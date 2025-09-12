Energetický trh na Slovensku, v EÚ ale aj vo svete je plný paradoxov a pokrytectva

Energetický trh nielen na Slovensku či v Európskej únii, ale aj vo svete je plný paradaxov a pokrytectva. Európska únia bojuje s úplným sa odstrihnutím od ruských energií, keďže už nechce prostredníctvom ich nákupu financovať ruskú vojnu na Ukrajine. Na druhej strane krajiny demokratického západu „veselo“ nakupujú ruský LNG plyn. Slovensko spolu s Maďarskom idú proti prúdu a bojujú za pokračovanie dovozu ruského plynu aj ropy za každú cenu a to aj prostredníctvom ukrajinskej energetickej infraštruktúry, ktorá je z jednej aj z druhej strany bombardovaná.
Nákup ropných výrobkov
India naďalej kupuje ruskú ropu a vyváža produkty z nej aj na Ukrajinu, aj keď na nich preto Američania uvalili 50-percentné clá. A Ukrajina popri bombardovaní ropovodu Družba nakupuje ropné výrobky vyrobené z ruskej ropy a plyn tváriaci sa bez ruskej molekuly, síce nie priamo od Rusov, ale prostredníctvom tretích krajín.
Ako upozornil pre SITA hlavný ekonóm Trinity BankLukáš Kovanda, Európska únia síce zakazuje ruskú ropu, ale naftu z nej vyrobenú, dovezenú napríklad z Indie, zatiaľ nie.
„Dovoz nafty z Indie do EÚ stúpol v auguste o 137 %. India vymyslela mlynček na peniaze. Nakupuje od Rusov ropu, ktorá je kvôli západným sankciám v zľave. Vyrába z nej naftu, ktorou potom zásobuje Ukrajinu. Aby tá mohla aj vďaka tejto nafte ďalej bojovať s Ruskom. A aby tak ďalej platili sankcie, vďaka ktorým má India ruskú ropu v zľave,“ podotkol Kovanda.
Maďari hádžu uterák do ringu
India je momentálne najväčším dovozcom nafty na Ukrajinu. Druhé v poradí je Slovensko, ktoré taktiež vyrába produkty z ruskej ropy. Kovanda zhodnotil aj aktuálnu situáciu na trhu s plynom. Česko podľa neho zarobí na plyne pre Maďarsko, ktoré hádže uterák do ringu, keďže mu došla trpezlivosť s čakaním na obnovenie dodávok plynu cez Ukrajinu.
„Maďari hádžu uterák do ringu, viac zemného plynu chcú získať západnou cestou. Zarobí na tom Česko. Budapešti došla trpezlivosť s dúfaním, že sa obnovia dodávky plynu cez Ukrajinu, zastavené na začiatku tohto roka. Uzatvára preto kontrakt so Shellom na dodávky plynu v objeme dvoch miliárd metrov kubických počas desiatich rokov. Česko zarobí na tranzitných poplatkoch, lebo od roku 2023 vlastní tranzitné plynovody. Týmito plynovodmi plyn poputuje z Nemecka a ďalej až do Maďarska,“ uviedol Kovanda.
Preprava plynu na Slovensko
Česko by malo podľa neho zarobiť aj na preprave plynu na Slovensko. Od budúceho mesiaca je totiž z Česka na Slovensko rezervovaná tranzitná kapacita na jeden rok v objeme zhruba 30 gigawatthodín denne.
„Táto rezervovaná kapacita zodpovedá asi 8,6 % objemu plynu, ktorý Českom na Slovensko skutočne tranzitne prúdil v roku 2021,“ konštatoval Kovanda.