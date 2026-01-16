Prémiové benzíny sú najlacnejšie za posledné dva roky a prémiová nafta je na cene z jesene 2024

Ceny pohonných látok na Slovensku sa znížili. Podľa údajov Štatistického úradu SR klesli spotrebiteľské ceny palív v druhom januárovom týždni opakovane po miernom zdražení na prelome rokov.
Benzín Natural 95 sa predával v priemere za 1,44 eura za liter, čo je najnižšia úroveň od jesene 2021, zatiaľ čo bežná motorová nafta klesla na 1,388 eura za liter, teda na najnižšiu cenu od mája 2025. Medziročne sú ceny hlavných palív nižšie približne o sedem až osem percent, čo sa postupne premieta aj do nákladov domácností a firiem.
Pokles cien sa týka nielen štandardných palív, ale aj prémiových variantov. Prémiové benzíny sa dostali na najnižšie hodnoty za posledné dva roky a prémiová nafta na úroveň z jesene 2024.
Medzitýždňové pohyby cien pritom zostávajú mierne a pohybujú sa v dlhodobom priemere okolo jedného až 1,5 centa za liter, čo naznačuje relatívnu stabilitu trhu. Lacnejšie než pred rokom sú aj viaceré plynové palivá, najmä LPG, LNG a bioLNG, zatiaľ čo cena CNG medziročne mierne vzrástla. Elektrická energia na nabíjanie elektromobilov ostáva stabilná bez zmien cien.
Medziročne tankujeme lacnejšie
Slovensko podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka naďalej patrí medzi krajiny s relatívne priaznivými cenami pohonných látok v regióne. „Medziročne aktuálne tankujeme približne o sedem percent lacnejšie,“ upozorňuje.
EÚ opäť znížila cenový strop pre ruskú ropu na 44,1 dolára za barel
V porovnaní so susednými krajinami je benzín Natural 95 lacnejší v Česku a Poľsku, kde sa ceny pohybujú okolo 1,36 eura za liter, zatiaľ čo Maďarsko a Rakúsko sa už slovenským cenám výrazne približujú. Pri nafte je situácia pre slovenských motoristov ešte priaznivejšia. Okrem Česka majú všetky okolité krajiny naftu drahšiu než Slovensko, pričom najväčší rozdiel je viditeľný v Rakúsku.
V širšom európskom kontexte zostáva stredná Európa výrazne lacnejším regiónom. V priemere EÚ a eurozóny sú ceny benzínu vyššie o približne 16 až 24 centov na liter a ceny nafty o 16 až 22 centov. Tento rozdiel potvrdzuje, že slovenskí motoristi stále profitujú z priaznivejšej cenovej hladiny, aj keď rozdiely oproti susedom sa postupne znižujú.
Cena ropy Brent
Vývoj cien na domácich čerpacích staniciach úzko súvisí so situáciou na globálnom ropnom trhu. Cena ropy Brent sa v uplynulých dňoch pohybovala okolo 64 dolárov za barel a americká WTI tesne pod hranicou 60 dolárov, pričom od začiatku roka ropa zdražela približne o tri percentá. Napriek tomu zostávajú cenové impulzy utlmené.
Podľa Boháčka trh stále odráža dostatok suroviny a globálna ponuka by v roku 2026 mohla prevýšiť dopyt, čo bude viesť k ďalšiemu hromadeniu zásob a tlmiť výraznejšie cenové nárasty.
Ak sa geopolitické napätie nepremení na reálne dodávkové šoky, ceny benzínu a nafty by sa mali stabilizovať na súčasných úrovniach, s rizikom len miernej rastovej korekcie.
Podobný pohľad ponúka aj analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík, ktorý upozorňuje, že ropa v posledných dňoch vykazovala zvýšenú volatilitu, no bez fundamentálnej podpory pre dlhodobý rast. „Bez reálneho výpadku dodávok alebo výrazného zrýchlenia dopytu nemá ropa dôvod udržať sa nad hranicou 65 dolárov za barel,“ skonštatoval.
Napätie okolo Venezuely a Blízkeho východu
Trh podľa Bajzíka krátkodobo reagoval na geopolitické napätie okolo Venezuely a Blízkeho východu, no po tom, ako sa nepotvrdili žiadne výpadky dodávok ani sprísnenie sankcií, ceny sa rýchlo vrátili nižšie.
Kľúčovým faktorom zostáva komfortná globálna ponuka, historicky vysoká produkcia v USA a absencia nových výrazných škrtov zo strany OPEC+. Zároveň sa ukazuje, že rast dopytu v Číne aj Európe zaostáva za očakávaniami, čo spolu s vyššími komerčnými zásobami naznačuje, že trh nie je v stave nedostatku.
Aj preto analytici z XTB očakávajú skôr mierny rast cien pohonných látok v najbližších týždňoch, približne v rozmedzí dvoch až piatich centov za liter, než návrat k výraznejšiemu zdražovaniu.
Pre slovenských motoristov tak začiatok roka 2026 prináša kombináciu historicky priaznivých cien a relatívnej stability. Pokiaľ sa geopolitické riziká nepremietnu do reálnych obmedzení dodávok a globálna ponuka zostane vysoká, ceny palív by mali zostať pod kontrolou.
Výraznejší návrat k rastu by si vyžadoval buď silnejšie oživenie dopytu, alebo zásadný zásah na strane ponuky. Zatiaľ však trh vysiela signály skôr opačným smerom.